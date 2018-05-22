Дом на колесах и 400 лошадиных сил: что собой представляет вездеход «Арктика»

Аспиранты московских вузов и специалисты знаменитого КамАЗа вместе проводят тесты уникального автомобиля. «КамАЗ-Арктика» должен решить многолетнюю проблему нехватки сверхтяжелой техники на Крайнем Севере. По словам разработчиков, это не только суперпроходимая машина, которая работает при минус 60 градусах и поднимает 13 тонн груза, это — настоящий дом на колесах со всеми удобствами.

Водитель-испытатель Амир Набиуллин какими только грузовиками не управлял, но чтобы 30 тонн металла гнулись, стоя на месте, — такое у него впервые. Эту функцию конструкторы предусмотрели, потому что хорошие книжки в детстве читали.



Сергей Назаренко, главный конструктор инновационных автомобилей: «Он может себя вытащить сам в сложной ситуации. Как барон Мюнхгаузен за волосы, за счет работы узла сочленения».



Новый вездеход «Арктика», по сути, — студенческая работа. Он разработан аспирантами Университета имени Баумана и Московского политеха специально для полярников.



Илья Хренов, аспирант МГТУ им. Баумана: «У нас грузоподъемность до 13 тонн. Это прилично. Можно какой-нибудь небольшой населенный пункт на Крайнем Севере на несколько месяцев обеспечить провизией или запчастями».



При этом заводские кураторы бескрайнюю, как северные просторы, студенческую фантазию пытались ограничить суровыми экономическими реалиями. Арктический КамАЗ стоит как три обычных, расход топлива — 60 литров на 100 километров.



Александр Карташов, главный конструктор от МГТУ им. Баумана: «Стоимость автомобиля составит от 10 до 12 миллионов, в зависимости от комплектации. Для сравнения: канадские аналоги стоят от 30 в переводе на наши деньги».



Заполярные грузовики в Советском Союзе разрабатывали десятилетиями и годами испытывали на северных маршрутах. Полвека спустя приоритеты меняются. Теперь в этих вездеходах все должно быть прекрасно — и ходовка, и бытовка. По принципу «заезжай и живи».



Михаил Моисеев, ведущий разработчик от ОАО «КамАЗ»: «Здесь есть раковина, электрический чайник, индукционная варочная панель, здесь можно разместить столовые приборы».



Как передает корреспондент НТВ Михаил Чернов, в автономном модуле есть даже одежный шкаф с дополнительными функциями. Лето на севере тоже случается, потому в арктической машине предусмотрели и кондиционер, и холодильник. Торжество минимализма, когда весь санузел — три четверти квадратного метра.



Конструкторы предусмотрели все, даже то, что когда-нибудь этот коммунальный рай для водителя окажется балластом. Прежде чем испытывать новую технику в сугробах, ее отправят на сибирские болота, чтобы выявить конструктивные недостатки и еще раз доказать, что эти танки ни грязи, ни сугробов не боятся. Новый вездеход — это почти двухметровые колеса и 400 лошадиных сил. Пока изготовлен только опытный образец. Серийное производство арктического ноу-хау начнется не раньше, чем через два года.