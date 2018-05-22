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    В Дагестане улицы превратились в реки после ливня и града. Дагестан, Краснодар, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Дагестане улицы превратились в реки после ливня и града

    В Дагестане улицы превратились в реки после ливня и града

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    В Дагестане улицы превратились в реки после ливня и града

    В Дагестане улицы превратились в реки после ливня и града

    В Дагестане улицы превратились в реки после ливня и града

      В Дагестане местные жители не рискуют выходить из домов: горные реки вышли из берегов и сметают все на своем пути.

      Накануне на республику Дагестан обрушились ливни и град, особенно стихия разыгралась в Акушинском районе. Местные жители выкладывают видео последствий в социальных сетях. На записях видно, как бурные потоки сносят все на своем пути.

      По данным МЧС, жертв и пострадавших нет, повреждения получили только несколько домов и автомобилей.

      Непогода атаковала и Краснодар. Несколько улиц города из-за мощного ливня ушли под воду. Затопило общественный транспорт. Местные жители передвигаются по городу по колено в воде, а иногда и вплавь.

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