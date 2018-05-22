Экс-главком НАТО: ни один генерал не хочет воевать с Россией

Бывший главнокомандующий Североатлантического альянса в Европе Филип Бридлав отметил способность российской армии быстро учиться на своих ошибках и признался, что ни один генерал НАТО не горит желанием воевать с нашей страной.
В интервью польскому порталу Onet экс-главком НАТО в Европе, американский генерал Филип Бридлав заявил, что ни один генерал Североатлантического альянса, проснувшись утром, не скажет, что хочет воевать с Россией. По словам Бридлава, российская армия очень быстро учится на своих ошибках.
Филип Бридлав, бывший главнокомандующий Североатлантического альянса в Европе: «Москва отправила четкий сигнал всем европейским столицам: наши ракеты с Каспийского моря долетают до Сирии, в случае надобности долетят и до вас».
Бридлав считает, что самым большим вызовом для НАТО будет интеграция оборонных программ разных стран альянса. Американский генерал подчеркнул, что не так давно члены НАТО могли реагировать на вызовы в течение 30–40 дней, а сейчас этот срок сократился до 5 суток. Также экс-главком НАТО в Европе опроверг мнение о том, что Североатлантический альянс на два шага отстает от России.
Филип Бридлав: «Если мы посмотрим на Москву, то мы увидим систему дорог и железнодорожных путей, благодаря которым транспортировка осуществляется быстро. Так же и с концентрацией сил. Да, Россия в состоянии быстро сгруппировать свою армию. Но я не думаю, чтобы их взаимодействие, способности, диапазон учений и тому подобное были на более высоком уровне, чем у Североатлантического альянса».
Ранее Бридлав заявлял, что Вашингтон заинтересован в «более широких» переговорах с Москвой, но не может их вести из-за политики России на мировой арене.
Филип Бридлав, бывший главнокомандующий Североатлантического альянса в Европе: «Москва отправила четкий сигнал всем европейским столицам: наши ракеты с Каспийского моря долетают до Сирии, в случае надобности долетят и до вас».
Бридлав считает, что самым большим вызовом для НАТО будет интеграция оборонных программ разных стран альянса. Американский генерал подчеркнул, что не так давно члены НАТО могли реагировать на вызовы в течение 30–40 дней, а сейчас этот срок сократился до 5 суток. Также экс-главком НАТО в Европе опроверг мнение о том, что Североатлантический альянс на два шага отстает от России.
Филип Бридлав: «Если мы посмотрим на Москву, то мы увидим систему дорог и железнодорожных путей, благодаря которым транспортировка осуществляется быстро. Так же и с концентрацией сил. Да, Россия в состоянии быстро сгруппировать свою армию. Но я не думаю, чтобы их взаимодействие, способности, диапазон учений и тому подобное были на более высоком уровне, чем у Североатлантического альянса».
Ранее Бридлав заявлял, что Вашингтон заинтересован в «более широких» переговорах с Москвой, но не может их вести из-за политики России на мировой арене.
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