Выпавший с балкона ребенок полчаса провисел на уровне 6-го этажа: видео

Полиция Кирова расследует инцидент с маленьким мальчиком, который в течение получаса провисел на руках на высоте почти 14 метров.

По словам очевидцев, ребенок выпал с балкона 6-го этажа, но успел ухватиться за ограждение и повис в воздухе на руках. Мать, которая в момент происшествия была дома, попыталась спасти сына и схватила его за руки. Но затащить мальчика обратно у женщины не хватило сил. Соседи снизу помогали поддерживать ребенка.



Спустя 30 минут на место прибыли пожарные и с помощью раздвижной лестницы спасли перепуганного ребенка. Как говорят соседи, с мальчиком жестоко обращались, и, возможно, он сам спрыгнул с балкона. Эту информацию сейчас проверяют.