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    Выпавший с балкона ребенок полчаса провисел на уровне 6-го этажа: видео. Киров, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВыпавший с балкона ребенок полчаса провисел на уровне 6-го этажа: видео

    Выпавший с балкона ребенок полчаса провисел на уровне 6-го этажа: видео

    3 комментария
    Выпавший с балкона ребенок полчаса провисел на уровне <nobr>6-го</nobr> этажа: видео

    Выпавший с балкона ребенок полчаса провисел на уровне 6-го этажа: видео

    Выпавший с балкона ребенок полчаса провисел на уровне <nobr>6-го</nobr> этажа: видео

      Полиция Кирова расследует инцидент с маленьким мальчиком, который в течение получаса провисел на руках на высоте почти 14 метров.

      По словам очевидцев, ребенок выпал с балкона 6-го этажа, но успел ухватиться за ограждение и повис в воздухе на руках. Мать, которая в момент происшествия была дома, попыталась спасти сына и схватила его за руки. Но затащить мальчика обратно у женщины не хватило сил. Соседи снизу помогали поддерживать ребенка.

      Спустя 30 минут на место прибыли пожарные и с помощью раздвижной лестницы спасли перепуганного ребенка. Как говорят соседи, с мальчиком жестоко обращались, и, возможно, он сам спрыгнул с балкона. Эту информацию сейчас проверяют.

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