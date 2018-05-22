Москалькова может поехать в США для посещения осужденных там россиян

Уполномоченная по правам человека может отправиться в США, чтобы проконтролировать условия содержания заключенных из России.
Татьяна Москалькова не исключила возможности личной поездки в США, чтобы посетить граждан РФ, находящихся в американских тюрьмах. Об этом омбудсмен заявила в интервью газете «Известия».
По мнению Москальковой, международные организации уделяют недостаточно внимания жалобам на нарушения прав россиян за рубежом.
Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в РФ: «Я обращалась по поводу того, что на Украине россиян не пускали голосовать, и по поводу спортсменов, которым запретили выступать на Олимпиаде под государственным флагом. При этом я получаю ответы от генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что мои обращения будут приняты к рассмотрению. Тем не менее пока я не ощутила существенных перемен в этом плане».
Наибольшее беспокойство, по словам Москальковой, вызывает ситуация с похищением россиян спецслужбами США или их выдачей в Соединенные Штаты в обход норм международного права.
Татьяна Москалькова: «Очень важно поднимать вопрос заключенных граждан РФ в США. К примеру, речь идет о Романе Селезнёве, который в Америке был приговорен к 27 годам заключения за хакерские атаки. С самых разных сторон приходят сведения о жестких условиях содержания россиян под стражей в американских тюрьмах. В этой ситуации важен конструктивный диалог с США, но, к сожалению, у них нет должности омбудсмена. Кроме того, в условиях изменения формата нашего консульства нужно подумать о возможности поездки в США и личного посещения россиян».
По мнению Москальковой, международные организации уделяют недостаточно внимания жалобам на нарушения прав россиян за рубежом.
Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в РФ: «Я обращалась по поводу того, что на Украине россиян не пускали голосовать, и по поводу спортсменов, которым запретили выступать на Олимпиаде под государственным флагом. При этом я получаю ответы от генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что мои обращения будут приняты к рассмотрению. Тем не менее пока я не ощутила существенных перемен в этом плане».
Наибольшее беспокойство, по словам Москальковой, вызывает ситуация с похищением россиян спецслужбами США или их выдачей в Соединенные Штаты в обход норм международного права.
Татьяна Москалькова: «Очень важно поднимать вопрос заключенных граждан РФ в США. К примеру, речь идет о Романе Селезнёве, который в Америке был приговорен к 27 годам заключения за хакерские атаки. С самых разных сторон приходят сведения о жестких условиях содержания россиян под стражей в американских тюрьмах. В этой ситуации важен конструктивный диалог с США, но, к сожалению, у них нет должности омбудсмена. Кроме того, в условиях изменения формата нашего консульства нужно подумать о возможности поездки в США и личного посещения россиян».
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