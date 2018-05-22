СМИ: «АвтоВАЗ» снимет с производства Lada Kalina и Lada Priora

Концерн «АвтоВАЗ» прекратит сборку автомобилей Lada Kalina, Granta и Priora летом этого года.
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Выпуск автомобилей Lada Kalina, Granta и Priora прекратится в июле 2018 года. «АвтоВАЗ» исключил модели из производственного плана на июль и уже уведомил о прекращении выпуска трех моделей дилеров, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух дилерских компаний и копию письма концерна дилерам.
На смену этим моделям должны прийти обновленные версии, уточнили собеседники издания. Представители концерна от комментариев отказались.
На смену этим моделям должны прийти обновленные версии, уточнили собеседники издания. Представители концерна от комментариев отказались.
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