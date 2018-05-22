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    СМИ: «АвтоВАЗ» снимет с производства Lada Kalina и Lada Priora

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Исайкин
    СМИ: «АвтоВАЗ» снимет с производства Lada Kalina и Lada Priora

    СМИ: «АвтоВАЗ» снимет с производства Lada Kalina и Lada Priora

    СМИ: «АвтоВАЗ» снимет с производства Lada Kalina и Lada Priora
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Исайкин

    • Концерн «АвтоВАЗ» прекратит сборку автомобилей Lada Kalina, Granta и Priora летом этого года.

    Выпуск автомобилей Lada Kalina, Granta и Priora прекратится в июле 2018 года. «АвтоВАЗ» исключил модели из производственного плана на июль и уже уведомил о прекращении выпуска трех моделей дилеров, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух дилерских компаний и копию письма концерна дилерам.

    На смену этим моделям должны прийти обновленные версии, уточнили собеседники издания. Представители концерна от комментариев отказались.

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