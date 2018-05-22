В США подростка обязали выплатить $36 млн в счет ущерба от лесного пожара

Подростка, признанного виновным в поджоге леса в штате Орегон, обязали выплатить более 36 млн долларов в качестве компенсации ущерба.
Суд в американском штате Орегон в понедельник вынес решение, согласно которому 16-летний подросток будет обязан выплатить 36 млн 618 тыс. 330 долларов 24 цента в счет компенсации ущерба, который он нанес, устроив лесной пожар. Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным суда, в сентябре 2017 года во время похода юноша поджег на тропе Игл-Крик несколько фейерверков. Один из них привел к возгоранию, которое затем охватило весь лес. В результате пожара сгорело более 19 тысяч гектаров леса. С места пожара эвакуировали более 100 человек.
Сообщается, что юноша, чье имя не называется, ранее признал свою вину и принес извинения. Его приговорили к испытательному сроку и исправительным работам.
Денежной компенсации требовали страховая компания, управление национальными парками Орегона, транспортные компании, а также пожарные службы и ряд других предприятий и государственных служб. Сумма, назначенная виновнику пожара, должна покрыть ущерб всех истцов. В суде уточнили, что осужденный может выплачивать компенсацию по частям.
По данным суда, в сентябре 2017 года во время похода юноша поджег на тропе Игл-Крик несколько фейерверков. Один из них привел к возгоранию, которое затем охватило весь лес. В результате пожара сгорело более 19 тысяч гектаров леса. С места пожара эвакуировали более 100 человек.
Сообщается, что юноша, чье имя не называется, ранее признал свою вину и принес извинения. Его приговорили к испытательному сроку и исправительным работам.
Денежной компенсации требовали страховая компания, управление национальными парками Орегона, транспортные компании, а также пожарные службы и ряд других предприятий и государственных служб. Сумма, назначенная виновнику пожара, должна покрыть ущерб всех истцов. В суде уточнили, что осужденный может выплачивать компенсацию по частям.
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