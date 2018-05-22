Умерла одна из выживших в авиакатастрофе на Кубе

Одна из трех выживших пассажирок разбившегося на Кубе Boeing скончалась в больнице.
Одна из трех выживших пассажирок Boeing 737, который разбился на Кубе 18 мая, скончалась в больнице от полученных травм. Об этом сообщает информационное агентство EFE. Женщине по имени Греттель Ландрове было 23 года.
Таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до 111 человек. Boeing 737 разбился накануне вскоре после вылета из международного аэропорта Гаваны. Самолет совершал внутренний рейс в Ольгин. По последним данным, на борту находились 113 человек. В связи с авиакатастрофой в мексиканской авиакомпании Damojh, известной также как Global Air, начались проверки, деятельность перевозчика приостановлена. Ранее бывший пилот этой авиакомпании рассказал о многочисленных технических неисправностях в самолетах авиакомпании.
Таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до 111 человек. Boeing 737 разбился накануне вскоре после вылета из международного аэропорта Гаваны. Самолет совершал внутренний рейс в Ольгин. По последним данным, на борту находились 113 человек. В связи с авиакатастрофой в мексиканской авиакомпании Damojh, известной также как Global Air, начались проверки, деятельность перевозчика приостановлена. Ранее бывший пилот этой авиакомпании рассказал о многочисленных технических неисправностях в самолетах авиакомпании.
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