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    Умерла одна из выживших в авиакатастрофе на Кубе

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    Умерла одна из выживших в авиакатастрофе на Кубе

    Умерла одна из выживших в авиакатастрофе на Кубе

    Умерла одна из выживших в авиакатастрофе на Кубе
  • Фото: Reuters © 2018

    • Одна из трех выживших пассажирок разбившегося на Кубе Boeing скончалась в больнице.

    Одна из трех выживших пассажирок Boeing 737, который разбился на Кубе 18 мая, скончалась в больнице от полученных травм. Об этом сообщает информационное агентство EFE. Женщине по имени Греттель Ландрове было 23 года.

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    Таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до 111 человек. Boeing 737 разбился накануне вскоре после вылета из международного аэропорта Гаваны. Самолет совершал внутренний рейс в Ольгин. По последним данным, на борту находились 113 человек. В связи с авиакатастрофой в мексиканской авиакомпании Damojh, известной также как Global Air, начались проверки, деятельность перевозчика приостановлена. Ранее бывший пилот этой авиакомпании рассказал о многочисленных технических неисправностях в самолетах авиакомпании.

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