В Крыму пьяный полицейский устроил ДТП с двумя погибшими

Пьяный инспектор ГИБДД стал виновником
дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли женщина и годовалый ребенок.
Пьяный полицейский стал виновником гибели женщины и ее годовалого ребенка в ДТП на трассе «Ялта — Севастополь — Гаспра». Как сообщили в пресс-службе СК, мужчина ехал на личном Mercedes, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями.
Пресс-служба СК РФ: «Не справившись с управлением, сотрудник полиции совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем КIA, который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль Mercedes продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП погибла женщина — водитель автомобиля КIA, а также ее пассажир — годовалый ребенок. Кроме того, в результате ДТП телесные повреждения получил другой пассажир автомобиля „КIA“ и восьмилетний пассажир автомобиля ВАЗ».
Полицейский в настоящее время задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Как уточнили в СК, виновник ДТП — старший инспектор ДПС по городу Ялте, в момент ДТП он был не на службе. В пресс-центре МВД РФ уже сообщили, что начали проверку по факту происшествия. Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из полиции и наказан в соответствии с законом, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Пресс-служба СК РФ: «Не справившись с управлением, сотрудник полиции совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем КIA, который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль Mercedes продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП погибла женщина — водитель автомобиля КIA, а также ее пассажир — годовалый ребенок. Кроме того, в результате ДТП телесные повреждения получил другой пассажир автомобиля „КIA“ и восьмилетний пассажир автомобиля ВАЗ».
Полицейский в настоящее время задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Как уточнили в СК, виновник ДТП — старший инспектор ДПС по городу Ялте, в момент ДТП он был не на службе. В пресс-центре МВД РФ уже сообщили, что начали проверку по факту происшествия. Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из полиции и наказан в соответствии с законом, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
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