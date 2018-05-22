Владелец судна «Печора» опроверг сообщение украинской прокуратуры о его аресте

Земснаряд «Печора», об аресте которого заявила украинская прокуратура, находится в порту приписки в Крыму, сообщил глава
компании-владельца судна.
Никаких сообщений и документов об аресте российского судна «Печора» украинскими пограничниками не поступало, судно стоит в порту приписки в Севастополе. Об этом ТАСС сообщил Тимур Гафуров, генеральный директор компании «Южморсервис», которой принадлежит судно.
Напомним, ранее в так называемой прокуратуре Крыма заявили, что на судно наложен арест как на орудие преступления. Согласно заявлению прокуратуры, с середины мая 2015 года «Печора» осуществила более 300 заходов к портам Крыма «после вероятного загрузки песком в районе незаконной добычи» — в районе Каркинитского залива Чёрного моря.
Тимур Гафуров, гендиректор «Южморсервиса»: «Кто вам такое сказал? Стоит вон напротив меня».
Гафуров также сообщил, что земснаряд не добывает песок в тех местах, которые указала украинская прокуратура.
Напомним, ранее в рамках дела о незаконной добыче песка украинский суд арестовал судно SeaBreez, принадлежащее другой российской компании. А в конце марта украинские пограничники захватили российское рыболовное судно «Норд» в Азовском море. Капитан корабля был осужден по статьям о нарушении порядка въезда на территорию Украины и о незаконной ловле рыбы, а членов экипажа оштрафовали за нарушение украинского закона о так называемых оккупированных территориях.
Напомним, ранее в так называемой прокуратуре Крыма заявили, что на судно наложен арест как на орудие преступления. Согласно заявлению прокуратуры, с середины мая 2015 года «Печора» осуществила более 300 заходов к портам Крыма «после вероятного загрузки песком в районе незаконной добычи» — в районе Каркинитского залива Чёрного моря.
Тимур Гафуров, гендиректор «Южморсервиса»: «Кто вам такое сказал? Стоит вон напротив меня».
Гафуров также сообщил, что земснаряд не добывает песок в тех местах, которые указала украинская прокуратура.
Напомним, ранее в рамках дела о незаконной добыче песка украинский суд арестовал судно SeaBreez, принадлежащее другой российской компании. А в конце марта украинские пограничники захватили российское рыболовное судно «Норд» в Азовском море. Капитан корабля был осужден по статьям о нарушении порядка въезда на территорию Украины и о незаконной ловле рыбы, а членов экипажа оштрафовали за нарушение украинского закона о так называемых оккупированных территориях.
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