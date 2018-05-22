Сенатор объяснила, как продление детства до 30 лет повлияет на права граждан

Глава Минздрава Вероника Скворцова высказала мнение, что скоро периодом детства будет считаться возраст до 30 лет. Но ведь с возрастом связаны и определенные права и обязанности. Как продление детства может повлиять на право голосовать и заключать браки, объяснила НТВ сенатор Валентина Петренко.
Член комитета Совфеда по социальной политике Валентина Петренко считает, что волноваться из-за продления детства не стоит: это естественный процесс, который связан с увеличением продолжительности жизни в целом, и на правовую сторону вопроса он влияет мало.
Валентина Петренко, член комитета Совфеда по социальной политике: «Люди стали жить больше во всем мире. И мужчины, и женщины. И поэтому, конечно, этот период чуть-чуть сдвигается, но это абсолютно не значит, что мы будем называть ребенком человека в 30 лет».
Другими словами, у людей младше 30 лет не отнимут право заключать браки и голосовать.
С увеличением продолжительности жизни связано не только продление периода детства, но и увеличение возраста выхода на пенсию, напоминает сенатор.
Валентина Петренко: «Если возраст долголетия увеличивается и количество лет, прожитых человеком, будет достаточно серьезным, то, естественно, период его выхода на пенсию должен быть продлен».
Подробности — в материале программы «Итоги дня».
Валентина Петренко, член комитета Совфеда по социальной политике: «Люди стали жить больше во всем мире. И мужчины, и женщины. И поэтому, конечно, этот период чуть-чуть сдвигается, но это абсолютно не значит, что мы будем называть ребенком человека в 30 лет».
Другими словами, у людей младше 30 лет не отнимут право заключать браки и голосовать.
С увеличением продолжительности жизни связано не только продление периода детства, но и увеличение возраста выхода на пенсию, напоминает сенатор.
Валентина Петренко: «Если возраст долголетия увеличивается и количество лет, прожитых человеком, будет достаточно серьезным, то, естественно, период его выхода на пенсию должен быть продлен».
Подробности — в материале программы «Итоги дня».
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