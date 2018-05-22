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    Сенатор объяснила, как продление детства до 30 лет повлияет на права граждан. Совет Федерации, демография, дети и подростки, пенсии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСенатор объяснила, как продление детства до 30 лет повлияет на права граждан

    Сенатор объяснила, как продление детства до 30 лет повлияет на права граждан

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    Сенатор объяснила, как продление детства до 30 лет повлияет на права граждан

    Сенатор объяснила, как продление детства до 30 лет повлияет на права граждан

    Сенатор объяснила, как продление детства до 30 лет повлияет на права граждан

      Глава Минздрава Вероника Скворцова высказала мнение, что скоро периодом детства будет считаться возраст до 30 лет. Но ведь с возрастом связаны и определенные права и обязанности. Как продление детства может повлиять на право голосовать и заключать браки, объяснила НТВ сенатор Валентина Петренко.

      Член комитета Совфеда по социальной политике Валентина Петренко считает, что волноваться из-за продления детства не стоит: это естественный процесс, который связан с увеличением продолжительности жизни в целом, и на правовую сторону вопроса он влияет мало.

      Валентина Петренко, член комитета Совфеда по социальной политике: «Люди стали жить больше во всем мире. И мужчины, и женщины. И поэтому, конечно, этот период чуть-чуть сдвигается, но это абсолютно не значит, что мы будем называть ребенком человека в 30 лет».

      Другими словами, у людей младше 30 лет не отнимут право заключать браки и голосовать.

      С увеличением продолжительности жизни связано не только продление периода детства, но и увеличение возраста выхода на пенсию, напоминает сенатор.

      Валентина Петренко: «Если возраст долголетия увеличивается и количество лет, прожитых человеком, будет достаточно серьезным, то, естественно, период его выхода на пенсию должен быть продлен».

      Подробности — в материале программы «Итоги дня».

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