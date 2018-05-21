Российские военные сбили летевший к авиабазе Хмеймим беспилотник

Российские военные в Сирии уничтожили беспилотный аппарат, который приближался к авиабазе Хмеймим.
Система ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии в понедельник сбила беспилотный аппарат на удалении от территории аэродрома. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель авиабазы.
Представитель авиабазы Хмеймим: «21 мая c наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы „Хмеймим“ на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА, беспилотный летательный аппарат). Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена».
Пострадавших и разрушений нет, авиабаза функционирует в штатном режиме, добавил собеседник агентства. Кому принадлежал сбитый аппарат, пока неизвестно.
Представитель авиабазы Хмеймим: «21 мая c наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы „Хмеймим“ на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА, беспилотный летательный аппарат). Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена».
Пострадавших и разрушений нет, авиабаза функционирует в штатном режиме, добавил собеседник агентства. Кому принадлежал сбитый аппарат, пока неизвестно.
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