В ЕС заявили об отсутствии альтернативы ядерной сделке с Ираном

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала ядерное соглашение с Ираном единственным гарантом нормализации отношений с этой страной.
Ядерное соглашение с Ираном — важное достижение международной дипломатии, и ЕС останется приверженным Совместному всеобъемлющему плану действий. Такое заявление сделала в понедельник глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Ранее сегодня госсекретарь США Майк Помпео озвучил ряд условий, при которых Вашингтон будет готов восстановить торговые отношения с Тегераном и отказаться от введения санкций. Среди перечисленных Помпео условий — неограниченный доступ экспертов к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие. Если Иран не согласится на эти условия, США введут против страны «самые жесткие санкции в истории».
Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Речь госсекретаря Помпео не продемонстрировала, как отход от СВПД сделал или сделает регион более безопасным от угрозы распространения ядерного оружия или как он поставит нас в более выгодное положение, чтобы повлиять на поведение Ирана на территориях, не входящих в сферу действия СВПД. Альтернативы СВПД нет».
Могерини также отметила, что МАГАТЭ десять раз подтвердило выполнение Ираном всех обязательств по сделке, и напомнила, что СПВД — соглашение, одобренное Совбезом ООН. Одной из важнейших частей соглашения остается нормализация торговых отношений с Ираном, передает «Интерфакс» слова главы европейской дипломатии.
Федерика Могерини: «Нормализация экономических отношений и торговли с Ираном — это ключевая часть СВПД, которая должна быть выполнена всем международным сообществом».
Ранее сегодня госсекретарь США Майк Помпео озвучил ряд условий, при которых Вашингтон будет готов восстановить торговые отношения с Тегераном и отказаться от введения санкций. Среди перечисленных Помпео условий — неограниченный доступ экспертов к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие. Если Иран не согласится на эти условия, США введут против страны «самые жесткие санкции в истории».
Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Речь госсекретаря Помпео не продемонстрировала, как отход от СВПД сделал или сделает регион более безопасным от угрозы распространения ядерного оружия или как он поставит нас в более выгодное положение, чтобы повлиять на поведение Ирана на территориях, не входящих в сферу действия СВПД. Альтернативы СВПД нет».
Могерини также отметила, что МАГАТЭ десять раз подтвердило выполнение Ираном всех обязательств по сделке, и напомнила, что СПВД — соглашение, одобренное Совбезом ООН. Одной из важнейших частей соглашения остается нормализация торговых отношений с Ираном, передает «Интерфакс» слова главы европейской дипломатии.
Федерика Могерини: «Нормализация экономических отношений и торговли с Ираном — это ключевая часть СВПД, которая должна быть выполнена всем международным сообществом».
Комментарии