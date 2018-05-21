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    РЖД начали продавать билеты на поезда со скидкой до 90%

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    РЖД начали продавать билеты на поезда со скидкой до 90%

    РЖД начали продавать билеты на поезда со скидкой до 90%

    С 21 по 25 мая билеты на поезда дальнего следования в ряд российских городов будут продаваться со скидкой до 90%.

    «Федеральная пассажирская компания», дочернее предприятие ОАО РЖД, объявила распродажу билетов на поезда дальнего следования в ряд российских городов. Скидки до 90% будут действовать на билеты в плацкартные вагоны и на верхние полки купе.

    Билеты по минимальной цене будут продаваться на поезда в Брянск, Новосибирск, Омск, Астрахань, Липецк, Москву, Санкт-Петербург и Йошкар-Олу.

    Билеты по специальным ценам будут продаваться с 21 по 25 мая, скидки действительны на поезда дальнего следования отправлением с 21 мая по 7 июня, уточнили «Интерфаксу» в РЖД. Акция приурочена к началу школьных каникул.

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