РЖД начали продавать билеты на поезда со скидкой до 90%

С 21 по 25 мая билеты на поезда дальнего следования в ряд российских городов будут продаваться со скидкой до 90%.
«Федеральная пассажирская компания», дочернее предприятие ОАО РЖД, объявила распродажу билетов на поезда дальнего следования в ряд российских городов. Скидки до 90% будут действовать на билеты в плацкартные вагоны и на верхние полки купе.
Билеты по минимальной цене будут продаваться на поезда в Брянск, Новосибирск, Омск, Астрахань, Липецк, Москву, Санкт-Петербург и Йошкар-Олу.
Билеты по специальным ценам будут продаваться с 21 по 25 мая, скидки действительны на поезда дальнего следования отправлением с 21 мая по 7 июня, уточнили «Интерфаксу» в РЖД. Акция приурочена к началу школьных каникул.
Билеты по минимальной цене будут продаваться на поезда в Брянск, Новосибирск, Омск, Астрахань, Липецк, Москву, Санкт-Петербург и Йошкар-Олу.
Билеты по специальным ценам будут продаваться с 21 по 25 мая, скидки действительны на поезда дальнего следования отправлением с 21 мая по 7 июня, уточнили «Интерфаксу» в РЖД. Акция приурочена к началу школьных каникул.
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