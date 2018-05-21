Элтон Джон и Дэвид Бекхэм удивили соцсети поцелуем на свадьбе

Пользователи соцсетей обсуждают ролик с поцелуем Элтона Джона и Дэвида Бекхэма.
Прославленный музыкант и знаменитый футболист встретились на свадьбе британского принца Гарри. Элтон Джон поцеловал Бекхэма в губы. А после этого артист принялся активно облизывать губы.
Такое приветствие футболиста и музыканта пользователи соцсетей уже окрестили «самым горячим поцелуем» на свадьбе.
Напомним, принц Гарри и американская актриса Меган Маркл сыграли свадьбу 19 мая. Торжественная церемония прошла в Виндзорском замке.
Anyone get on David Beckham kissing Elton John on the mouth…. then Elton John started licking his lips 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #RoyalWedding pic.twitter.com/cb5usnV6rP— Chris Bradley (@ChrisBradley_) 19 мая 2018 г.
Такое приветствие футболиста и музыканта пользователи соцсетей уже окрестили «самым горячим поцелуем» на свадьбе.
Напомним, принц Гарри и американская актриса Меган Маркл сыграли свадьбу 19 мая. Торжественная церемония прошла в Виндзорском замке.
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