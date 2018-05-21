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    Элтон Джон и Дэвид Бекхэм удивили соцсети поцелуем на свадьбе

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    • Фото: @ChrisBradley_ / twitter.com
    Элтон Джон и Дэвид Бекхэм удивили соцсети поцелуем на свадьбе

    Элтон Джон и Дэвид Бекхэм удивили соцсети поцелуем на свадьбе

    Элтон Джон и Дэвид Бекхэм удивили соцсети поцелуем на свадьбе
  • Фото: @ChrisBradley_ / twitter.com

    • Пользователи соцсетей обсуждают ролик с поцелуем Элтона Джона и Дэвида Бекхэма.

    Прославленный музыкант и знаменитый футболист встретились на свадьбе британского принца Гарри. Элтон Джон поцеловал Бекхэма в губы. А после этого артист принялся активно облизывать губы.



    Такое приветствие футболиста и музыканта пользователи соцсетей уже окрестили «самым горячим поцелуем» на свадьбе.

    Напомним, принц Гарри и американская актриса Меган Маркл сыграли свадьбу 19 мая. Торжественная церемония прошла в Виндзорском замке.

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