Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  

    Президент Ирана отказал США в праве решать за весь остальной мир

    комментировать

    Президент Ирана отказал США в праве решать за весь остальной мир

    Президент Ирана отказал США в праве решать за весь остальной мир

    Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник заявил, что США не должны единолично определять судьбу Ирана и других стран.

    Хасан Рухани заявил, что США не имеют права диктовать свои правила игры другим странам. Слова иранского лидера приводят местные СМИ.

    Хасан Рухани, президент Ирана: «Кто вы такие, чтобы решать за Иран и остальной мир? Мир сегодня не приемлет попыток США решать за него, поскольку страны независимы».

    Рухани заявил о неизменности курса Тегерана и отметил, что страна продолжит идти своим путем при поддержке народа.

    смотретьГосдеп пригрозил Тегерану самыми жесткими санкциями в истории
    Госдеп пригрозил Тегерану самыми жесткими санкциями в истории
    Ранее сегодня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы отменить все санкции, восстановить торговые и дипломатические отношения с Ираном и открыть ему доступ к передовым технологиям в обмен на соблюдение Тегераном требований Вашингтона. Среди перечисленных Помпео условий — допуск экспертов МАГАТЭ к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие.

    В случае невыполнения этих условий Тегеран может ждать «самый жесткий в истории режим санкций», заявил Помпео.

    смотретьЯдерная сделка с Ираном: Зариф рассчитывает получить поддержку Евросоюза
    Ядерная сделка с Ираном: Зариф рассчитывает получить поддержку Евросоюза
    Напомним, 8 мая Дональд Трамп объявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и готовы снова вести жесткую санкционную политику против Тегерана. Позднее же американский лидер заявил, что рассчитывает заключить новую сделку, «которая будет лучше для Ирана».

    Новости по теме

    Ядерная сделка с Ираном

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru