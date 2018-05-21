Президент Ирана отказал США в праве решать за весь остальной мир

Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник заявил, что США не должны единолично определять судьбу Ирана и других стран.
Хасан Рухани заявил, что США не имеют права диктовать свои правила игры другим странам. Слова иранского лидера приводят местные СМИ.
Хасан Рухани, президент Ирана: «Кто вы такие, чтобы решать за Иран и остальной мир? Мир сегодня не приемлет попыток США решать за него, поскольку страны независимы».
Рухани заявил о неизменности курса Тегерана и отметил, что страна продолжит идти своим путем при поддержке народа.
Ранее сегодня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы отменить все санкции, восстановить торговые и дипломатические отношения с Ираном и открыть ему доступ к передовым технологиям в обмен на соблюдение Тегераном требований Вашингтона. Среди перечисленных Помпео условий — допуск экспертов МАГАТЭ к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие.
В случае невыполнения этих условий Тегеран может ждать «самый жесткий в истории режим санкций», заявил Помпео.
Напомним, 8 мая Дональд Трамп объявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и готовы снова вести жесткую санкционную политику против Тегерана. Позднее же американский лидер заявил, что рассчитывает заключить новую сделку, «которая будет лучше для Ирана».
Хасан Рухани, президент Ирана: «Кто вы такие, чтобы решать за Иран и остальной мир? Мир сегодня не приемлет попыток США решать за него, поскольку страны независимы».
Рухани заявил о неизменности курса Тегерана и отметил, что страна продолжит идти своим путем при поддержке народа.
Ранее сегодня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы отменить все санкции, восстановить торговые и дипломатические отношения с Ираном и открыть ему доступ к передовым технологиям в обмен на соблюдение Тегераном требований Вашингтона. Среди перечисленных Помпео условий — допуск экспертов МАГАТЭ к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие.
В случае невыполнения этих условий Тегеран может ждать «самый жесткий в истории режим санкций», заявил Помпео.
Напомним, 8 мая Дональд Трамп объявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и готовы снова вести жесткую санкционную политику против Тегерана. Позднее же американский лидер заявил, что рассчитывает заключить новую сделку, «которая будет лучше для Ирана».
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