Злоумышленники в масках обстреляли людей из автоматов в Марселе

Один человек пострадал в результате стрельбы в Марселе на юге Франции.

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Франция

Огонь открыли неизвестные злоумышленники в масках. Они на трех машинах приехали в один из кварталов Марселя и из автоматов Калашникова обстреляли людей, стоявших возле дома культуры.



В результате ранения получил один человек, он был доставлен в больницу, сообщают местные СМИ. Сейчас ведется расследование перестрелки.