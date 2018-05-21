Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Смерч 16+
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    Злоумышленники в масках обстреляли людей из автоматов в Марселе

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    • Фото: @EricMiguet / twitter.com
    Злоумышленники в масках обстреляли людей из автоматов в Марселе

    Злоумышленники в масках обстреляли людей из автоматов в Марселе

    Злоумышленники в масках обстреляли людей из автоматов в Марселе
  • Фото: @EricMiguet / twitter.com

    • Один человек пострадал в результате стрельбы в Марселе на юге Франции.

    Огонь открыли неизвестные злоумышленники в масках. Они на трех машинах приехали в один из кварталов Марселя и из автоматов Калашникова обстреляли людей, стоявших возле дома культуры.

    В результате ранения получил один человек, он был доставлен в больницу, сообщают местные СМИ. Сейчас ведется расследование перестрелки.

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