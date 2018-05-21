Совет ЮНЕСКО наградил идеальных танцоров в Северной столице

В Петербурге впервые прошел международный конкурс хореографического мастерства «Эталон».

Это не просто соревнование между коллективами, а настоящее исследование в области танцевального искусства. Ведь проходит он под эгидой совета ЮНЕСКО.



Так международная организация призывает к сохранению и нематериального культурного наследия. Доказать, что именно их навыки в танце могут стать всемирным достоянием, боролись более 600 участников. Помимо призов победителям жюри вручило и знак особого отличия — медаль Международного танцевального совета ЮНЕСКО за сохранение танцевальной культуры.



В этот день классика и современные направления на сцене не спорили, а наоборот, дополняли друг друга. А некоторые артисты особенно ярко заявили на подмостках, что в танце не может быть никаких ограничений.