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    Совет ЮНЕСКО наградил идеальных танцоров в Северной столице. Санкт-Петербург, ЮНЕСКО, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСовет ЮНЕСКО наградил идеальных танцоров в Северной столице

    Совет ЮНЕСКО наградил идеальных танцоров в Северной столице

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    Совет ЮНЕСКО наградил идеальных танцоров в Северной столице

    Совет ЮНЕСКО наградил идеальных танцоров в Северной столице

    Совет ЮНЕСКО наградил идеальных танцоров в Северной столице

      В Петербурге впервые прошел международный конкурс хореографического мастерства «Эталон».

      Это не просто соревнование между коллективами, а настоящее исследование в области танцевального искусства. Ведь проходит он под эгидой совета ЮНЕСКО.

      Так международная организация призывает к сохранению и нематериального культурного наследия. Доказать, что именно их навыки в танце могут стать всемирным достоянием, боролись более 600 участников. Помимо призов победителям жюри вручило и знак особого отличия — медаль Международного танцевального совета ЮНЕСКО за сохранение танцевальной культуры.

      В этот день классика и современные направления на сцене не спорили, а наоборот, дополняли друг друга. А некоторые артисты особенно ярко заявили на подмостках, что в танце не может быть никаких ограничений.

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