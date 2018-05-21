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    Жильцов питерской многоэтажки эвакуировали из-за пожара на крыше. Санкт-Петербург, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖильцов питерской многоэтажки эвакуировали из-за пожара на крыше

    Жильцов питерской многоэтажки эвакуировали из-за пожара на крыше

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    Жильцов питерской многоэтажки эвакуировали <nobr>из-за</nobr> пожара на крыше

    Жильцов питерской многоэтажки эвакуировали из-за пожара на крыше

    Жильцов питерской многоэтажки эвакуировали <nobr>из-за</nobr> пожара на крыше

      В Петербурге тушили пожар в Красногвардейском районе.

      Меньше получаса потребовалось спасателям, чтобы потушить крупный пожар на проспекте Наставников. Возгорание произошло в 5 часов вечера на крыше одной из многоэтажек.

      На место прибыли четыре пожарных расчета. По сообщениям МЧС, на кровле мог воспламениться рубероид. В результате жителей двух последних этажей эвакуировали, никто не пострадал. К этому часу пожар ликвидирован, спасатели проливают конструкции дома.

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