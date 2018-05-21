Жильцов питерской многоэтажки эвакуировали из-за пожара на крыше

В Петербурге тушили пожар в Красногвардейском районе.

Меньше получаса потребовалось спасателям, чтобы потушить крупный пожар на проспекте Наставников. Возгорание произошло в 5 часов вечера на крыше одной из многоэтажек.



На место прибыли четыре пожарных расчета. По сообщениям МЧС, на кровле мог воспламениться рубероид. В результате жителей двух последних этажей эвакуировали, никто не пострадал. К этому часу пожар ликвидирован, спасатели проливают конструкции дома.