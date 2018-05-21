Московский ресторан оштрафован за рекламу пива с коноплей

Суд оштрафовал один из ресторанов на востоке Москвы на 840 тысяч рублей за изображение листьев конопли в барной карте.
На сайте Генеральной прокуратуры сообщается, что в меню барной карты ресторана были нарисованы листья конопли. Кроме того, посетителям сообщалось, что это растение рода Cannabis (листья и цветки) было использовано в приготовлении одного из сортов пива.
В ведомстве напомнили, что сведения о растении рода Cannabis входят в перечень растений, свободный оборот в РФ которых запрещен.
Владельцы заведения убрали пиво на основе конопли из меню и теперь заплатят штраф — 840 тысяч рублей.
В ведомстве напомнили, что сведения о растении рода Cannabis входят в перечень растений, свободный оборот в РФ которых запрещен.
Владельцы заведения убрали пиво на основе конопли из меню и теперь заплатят штраф — 840 тысяч рублей.
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