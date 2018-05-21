На Украине арестовали российское судно за добычу песка в Крыму

Украинский суд арестовал российское
судно-земснаряд «Печора» по делу о добыче песка в районе Каркинитского залива Чёрного моря.
Как заявили в крымской прокуратуре (входит в состав Генпрокуратуры Украины), с середины мая 2015 года этот корабль осуществил более 300 заходов к портам Крыма «после вероятного загрузки песком в районе незаконной добычи». В результате был причинен ущерб на сумму 250 млн гривен (около 9,6 млн долларов).
В Киеве заявили, что «с целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на орудие преступления наложен арест».
Отметим, что ранее в рамках этого дела украинский суд арестовал судно SeaBreez, принадлежащее российской компании.
А в конце марта украинские пограничники захватили российское рыболовное судно «Норд» в Азовском море. Капитан корабля был арестован по статье «Нарушение порядка въезда на территорию Украины», а членов экипажа оштрафовали за нарушение украинского закона о так называемых оккупированных территориях.
В Киеве заявили, что «с целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на орудие преступления наложен арест».
Отметим, что ранее в рамках этого дела украинский суд арестовал судно SeaBreez, принадлежащее российской компании.
А в конце марта украинские пограничники захватили российское рыболовное судно «Норд» в Азовском море. Капитан корабля был арестован по статье «Нарушение порядка въезда на территорию Украины», а членов экипажа оштрафовали за нарушение украинского закона о так называемых оккупированных территориях.
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