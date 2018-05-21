Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  

    На Украине арестовали российское судно за добычу песка в Крыму

    1 комментарий

    На Украине арестовали российское судно за добычу песка в Крыму

    На Украине арестовали российское судно за добычу песка в Крыму

    Украинский суд арестовал российское судно-земснаряд «Печора» по делу о добыче песка в районе Каркинитского залива Чёрного моря.

    Как заявили в крымской прокуратуре (входит в состав Генпрокуратуры Украины), с середины мая 2015 года этот корабль осуществил более 300 заходов к портам Крыма «после вероятного загрузки песком в районе незаконной добычи». В результате был причинен ущерб на сумму 250 млн гривен (около 9,6 млн долларов).

    В Киеве заявили, что «с целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на орудие преступления наложен арест».

    Отметим, что ранее в рамках этого дела украинский суд арестовал судно SeaBreez, принадлежащее российской компании.

    А в конце марта украинские пограничники захватили российское рыболовное судно «Норд» в Азовском море. Капитан корабля был арестован по статье «Нарушение порядка въезда на территорию Украины», а членов экипажа оштрафовали за нарушение украинского закона о так называемых оккупированных территориях.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru