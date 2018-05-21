Кудрин рассказал о 40 генералах, снятых с постов после его проверок

Экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что его связи в госструктурах и бизнесе не помешают ему беспристрастно исполнять обязанности главы Счетной палаты.
Так Кудрин ответил на вопрос, сможет ли он исполнять свои обязанности, если проверки, к примеру, коснутся его учеников. При этом экс-министр финансов отметил, что на службе необходимо быть достаточно строгим в исполнении ее предписаний и привел в пример случай, произошедший в 1996 году.
Тогда Кудрин был назначен руководителем контрольного управления президента России, и отвечал за проведение проверок в МВД и Минобороны. По его словам, тогда были смещены со своих постов или понижены в должности 40 генералов. Кудрин добавил, что в то время результаты этих проверок были засекречены, сейчас же о них можно говорить открыто, передает ТАСС
Алексей Кудрин:«Тогда мы впервые провели проверки МВД и Министерства обороны. Тогда результаты этих проверок были засекречены и носили характер государственной тайны по ряду вопросов, но сейчас время прошло, и я могу сказать, что в результате проверки в МВД 40 генералов были смещены или понижены в должности».
Ранее, сегодня президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина для рассмотрения на пост главы Счетной палаты. По закону президент выбирает одну из предложенных кандидатур и вносит на утверждение в Госдуму. Постановление о назначении на должность принимается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов.
На прошлой неделе Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты РФ. Во время последнего слова перед депутатами экс-глава ведомства, которая перешла на пост вице-премьера в новом правительстве, расплакалась.
Тогда Кудрин был назначен руководителем контрольного управления президента России, и отвечал за проведение проверок в МВД и Минобороны. По его словам, тогда были смещены со своих постов или понижены в должности 40 генералов. Кудрин добавил, что в то время результаты этих проверок были засекречены, сейчас же о них можно говорить открыто, передает ТАСС
Алексей Кудрин:«Тогда мы впервые провели проверки МВД и Министерства обороны. Тогда результаты этих проверок были засекречены и носили характер государственной тайны по ряду вопросов, но сейчас время прошло, и я могу сказать, что в результате проверки в МВД 40 генералов были смещены или понижены в должности».
Ранее, сегодня президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина для рассмотрения на пост главы Счетной палаты. По закону президент выбирает одну из предложенных кандидатур и вносит на утверждение в Госдуму. Постановление о назначении на должность принимается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов.
На прошлой неделе Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты РФ. Во время последнего слова перед депутатами экс-глава ведомства, которая перешла на пост вице-премьера в новом правительстве, расплакалась.
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