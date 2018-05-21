Индия выполнит все соглашения с Россией, несмотря на санкции США

Сегодня на переговоры в Россию приехал
премьер-министр Индии Норендра Моди, и это его первая неформальная встреча с Владимиром Путиным. Главная тема — новые внешние факторы, которые могут повлиять на отношения Москвы и Дели.
Первый фактор — это расширение американских санкций против оборонных предприятий России, а Индия — крупнейший в мире покупатель оружия. Пока Индия выдерживает баланс и покупает примерно равные объемы вооружений и у США, и у России. От действий Вашингтона в Дели не в восторге, но не настроены сокращать военно-техническое сотрудничество с Москвой в пользу американских корпораций.
Во-вторых, в Дели не довольны возобновлением американских санкций против Ирана. Индии нужна и недорогая в доставке нефть, и Иран Индии нужен для масштабного проекта — транспортного коридора Юг — Север, чтобы доставлять свои индийские товары и в Россию, и к границам Евросоюза. Таким образом, американские санкции против Москвы и Тегерана по ряду вопросов могут ослабить региональные позиции Индии по отношению к своему главному азиатскому конкуренту — Китаю.
За встречей российского президента и индийского премьера в Сочи наблюдал обозреватель НТВ Владимир Кондратьев.
Визит индийского премьера в Сочи внеплановый и вызван обострившейся обстановкой после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном и протекционистскими мерами Вашингтона в мировой торговле. Индия, член БРИКС, еще с советских времен является надежным партнером нашей страны. Путин и 67-летний Нарендра Моди поддерживают дружеские связи. Действия США призваны не только подорвать сотрудничество Индии с Ираном, через который для Индии лежит путь в Россию и Европу, но и военно-техническое партнерство с Россией. Особенно Вашингтону не нравится договоренность о поставке в Индию пяти комплектов зенитно-ракетной системы С-400.
Но Индия сейчас уже не прежняя страна с отсталой колониальной экономикой. 1,3 млн граждан, от имени которых премьер передал российскому президенту поздравления с переизбранием, гордятся тем, что Индия входит в пятерку сильнейших экономик мира. От России индийцы всегда видели только хорошее, и поэтому ультимативные требования американцев, с кем Индии торговать, а с кем нет, отвергаются. Оборонные закупки Индии не будут определяться США, Индия намерена выполнить все соглашения с Россией, заявляют индийские официальные лица. Премьер-министр сегодня со своей стороны подчеркивал свое особое расположение российскому другу и коллеге.
Владимир Путин, президент РФ: «Российско-индийские отношения не нуждаются в каком-то особом представлении, они имеют очень глубокие корни, как мы знаем. В прошлом году мы наблюдали значительный рост товарооборота, и в этом году за первые несколько месяцев — плюс еще 17%. У нас налажен очень плотный контакт и хорошее взаимодействие между военными ведомствами. И все это говорит об очень высоком стратегическом уровне нашего взаимодействия. Мы очень рады видеть Вас, уважаемый господин премьер-министр. Считаем Вас лично большим другом нашей страны. Очень рады возможности встретиться с Вами и поговорить».
Нарендра Моди, премьер-министр Индии: «Россия является давним другом Индии, мы имеем давние исторические отношения, и господин президент является моим личным другом и другом Индии. Мы с вами с гордостью можем сказать, что партнерство, которое было начато с вами, уже превратилось в большое дерево особо привилегированного стратегического партнерства. Это само по себе очень большое достижение. Последние четыре года я стоял плечом к плечу с вами и в двустороннем формате, и на международной арене».
Поскольку индийский гость впервые в Сочи и очень рад этому, Путин решил сделать ему приятное и показать красоты олимпийской столицы. Прежде всего, конечно, Олимпийский парк, раскинувшийся на месте бывших болот. Настоящая гордость Путина — образовательный центр «Сириус». Это личный проект президента, решившего использовать спортивную инфраструктуру не только для подготовки молодых спортсменов, но и для талантливой, одаренной молодежи со всей России. Название «Сириус», самой яркой звезды на небосклоне, президент тоже придумал самолично. Подробнее — в репортаже НТВ.
Во-вторых, в Дели не довольны возобновлением американских санкций против Ирана. Индии нужна и недорогая в доставке нефть, и Иран Индии нужен для масштабного проекта — транспортного коридора Юг — Север, чтобы доставлять свои индийские товары и в Россию, и к границам Евросоюза. Таким образом, американские санкции против Москвы и Тегерана по ряду вопросов могут ослабить региональные позиции Индии по отношению к своему главному азиатскому конкуренту — Китаю.
За встречей российского президента и индийского премьера в Сочи наблюдал обозреватель НТВ Владимир Кондратьев.
Визит индийского премьера в Сочи внеплановый и вызван обострившейся обстановкой после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном и протекционистскими мерами Вашингтона в мировой торговле. Индия, член БРИКС, еще с советских времен является надежным партнером нашей страны. Путин и 67-летний Нарендра Моди поддерживают дружеские связи. Действия США призваны не только подорвать сотрудничество Индии с Ираном, через который для Индии лежит путь в Россию и Европу, но и военно-техническое партнерство с Россией. Особенно Вашингтону не нравится договоренность о поставке в Индию пяти комплектов зенитно-ракетной системы С-400.
Но Индия сейчас уже не прежняя страна с отсталой колониальной экономикой. 1,3 млн граждан, от имени которых премьер передал российскому президенту поздравления с переизбранием, гордятся тем, что Индия входит в пятерку сильнейших экономик мира. От России индийцы всегда видели только хорошее, и поэтому ультимативные требования американцев, с кем Индии торговать, а с кем нет, отвергаются. Оборонные закупки Индии не будут определяться США, Индия намерена выполнить все соглашения с Россией, заявляют индийские официальные лица. Премьер-министр сегодня со своей стороны подчеркивал свое особое расположение российскому другу и коллеге.
Владимир Путин, президент РФ: «Российско-индийские отношения не нуждаются в каком-то особом представлении, они имеют очень глубокие корни, как мы знаем. В прошлом году мы наблюдали значительный рост товарооборота, и в этом году за первые несколько месяцев — плюс еще 17%. У нас налажен очень плотный контакт и хорошее взаимодействие между военными ведомствами. И все это говорит об очень высоком стратегическом уровне нашего взаимодействия. Мы очень рады видеть Вас, уважаемый господин премьер-министр. Считаем Вас лично большим другом нашей страны. Очень рады возможности встретиться с Вами и поговорить».
Нарендра Моди, премьер-министр Индии: «Россия является давним другом Индии, мы имеем давние исторические отношения, и господин президент является моим личным другом и другом Индии. Мы с вами с гордостью можем сказать, что партнерство, которое было начато с вами, уже превратилось в большое дерево особо привилегированного стратегического партнерства. Это само по себе очень большое достижение. Последние четыре года я стоял плечом к плечу с вами и в двустороннем формате, и на международной арене».
Поскольку индийский гость впервые в Сочи и очень рад этому, Путин решил сделать ему приятное и показать красоты олимпийской столицы. Прежде всего, конечно, Олимпийский парк, раскинувшийся на месте бывших болот. Настоящая гордость Путина — образовательный центр «Сириус». Это личный проект президента, решившего использовать спортивную инфраструктуру не только для подготовки молодых спортсменов, но и для талантливой, одаренной молодежи со всей России. Название «Сириус», самой яркой звезды на небосклоне, президент тоже придумал самолично. Подробнее — в репортаже НТВ.
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