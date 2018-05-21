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    Путин поздравил президента Венесуэлы Мадуро с переизбранием

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    Путин поздравил президента Венесуэлы Мадуро с переизбранием

    Путин поздравил президента Венесуэлы Мадуро с переизбранием

    Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Николасу Мадуро, одержавшему победу на президентских выборах в Венесуэле.

    Российский лидер пожелал Мадуро крепкого здоровья и успехов в решении социально-экономических задач.

    Также Путин выразил уверенность в том, что работа Мадуро на посту главы государства будет и впредь способствовать развитию отношений стратегического партнерства между РФ и Венесуэлой, и подтвердил готовность к продолжению совместной работы, сообщили в пресс-службе Кремля.

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    Напомним, Николас Мадуро на президентских выборах получил около 68% голосов. Теперь он будет возглавлять государство следующие 6 лет.

    Отметим, что прошедшие выборы были досрочными. Голосование должно было пройти в декабре 2018 года, но дату решили перенести.

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