Путин поздравил президента Венесуэлы Мадуро с переизбранием

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Николасу Мадуро, одержавшему победу на президентских выборах в Венесуэле.
Российский лидер пожелал Мадуро крепкого здоровья и успехов в решении социально-экономических задач.
Также Путин выразил уверенность в том, что работа Мадуро на посту главы государства будет и впредь способствовать развитию отношений стратегического партнерства между РФ и Венесуэлой, и подтвердил готовность к продолжению совместной работы, сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, Николас Мадуро на президентских выборах получил около 68% голосов. Теперь он будет возглавлять государство следующие 6 лет.
Отметим, что прошедшие выборы были досрочными. Голосование должно было пройти в декабре 2018 года, но дату решили перенести.
Также Путин выразил уверенность в том, что работа Мадуро на посту главы государства будет и впредь способствовать развитию отношений стратегического партнерства между РФ и Венесуэлой, и подтвердил готовность к продолжению совместной работы, сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, Николас Мадуро на президентских выборах получил около 68% голосов. Теперь он будет возглавлять государство следующие 6 лет.
Отметим, что прошедшие выборы были досрочными. Голосование должно было пройти в декабре 2018 года, но дату решили перенести.
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