Опубликованы официальные фотографии со свадьбы принца Гарри

Кенсингтонский дворец опубликовал три официальные свадебные фотографии герцога и герцогини Сассекских.
Три свадебные фотографии опубликованы на странице Кенсингтонского дворца в Twitter, которая является официальной резиденцией внуков королевы Елизаветы II и их жен.
На первой фотографии молодожены запечатлены в окружении ближайших родственников — королевы Елизаветы II и ее супруга герцога Эдинбургского, отца жениха принца Чарльза и его супруги Камиллы, брата жениха принца Уильяма с супругой Кейт с трехлетней принцессой Шарлоттой на коленях. На фото присутствуют все подружки невесты и все пажи, в том числе брат Шарлотты, четырехлетний принц Джордж.
На другой фотографии новобрачных окружают только дети — подружки невесты и пажи. На третьей герцог и герцогиня Сассекские запечатлены вдвоем на ступенях замка: принц Гарри обнимает жену, и оба счастливо смеются.
Все фотографии сделаны в Виндзорском замке фотографом Алексом Любомирским. В заявлении дворца говорится, что герцог и герцогиня благодарят всех, кто принял участие в праздновании их свадьбы.
Напомним, что британский принц Гарри и бывшая актриса, американка Меган Маркл поженились в минувшую субботу, 19 мая, в Виндзоре.
На первой фотографии молодожены запечатлены в окружении ближайших родственников — королевы Елизаветы II и ее супруга герцога Эдинбургского, отца жениха принца Чарльза и его супруги Камиллы, брата жениха принца Уильяма с супругой Кейт с трехлетней принцессой Шарлоттой на коленях. На фото присутствуют все подружки невесты и все пажи, в том числе брат Шарлотты, четырехлетний принц Джордж.
На другой фотографии новобрачных окружают только дети — подружки невесты и пажи. На третьей герцог и герцогиня Сассекские запечатлены вдвоем на ступенях замка: принц Гарри обнимает жену, и оба счастливо смеются.
Все фотографии сделаны в Виндзорском замке фотографом Алексом Любомирским. В заявлении дворца говорится, что герцог и герцогиня благодарят всех, кто принял участие в праздновании их свадьбы.
Напомним, что британский принц Гарри и бывшая актриса, американка Меган Маркл поженились в минувшую субботу, 19 мая, в Виндзоре.
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