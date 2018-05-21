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    Опубликованы официальные фотографии со свадьбы принца Гарри

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    Опубликованы официальные фотографии со свадьбы принца Гарри

    Опубликованы официальные фотографии со свадьбы принца Гарри

    Опубликованы официальные фотографии со свадьбы принца Гарри
  • Фото: Associated Press © 2018, Alexi Lubomirski

    • Кенсингтонский дворец опубликовал три официальные свадебные фотографии герцога и герцогини Сассекских.

    Три свадебные фотографии опубликованы на странице Кенсингтонского дворца в Twitter, которая является официальной резиденцией внуков королевы Елизаветы II и их жен.

    На первой фотографии молодожены запечатлены в окружении ближайших родственников — королевы Елизаветы II и ее супруга герцога Эдинбургского, отца жениха принца Чарльза и его супруги Камиллы, брата жениха принца Уильяма с супругой Кейт с трехлетней принцессой Шарлоттой на коленях. На фото присутствуют все подружки невесты и все пажи, в том числе брат Шарлотты, четырехлетний принц Джордж.

    На другой фотографии новобрачных окружают только дети — подружки невесты и пажи. На третьей герцог и герцогиня Сассекские запечатлены вдвоем на ступенях замка: принц Гарри обнимает жену, и оба счастливо смеются.

    Все фотографии сделаны в Виндзорском замке фотографом Алексом Любомирским. В заявлении дворца говорится, что герцог и герцогиня благодарят всех, кто принял участие в праздновании их свадьбы.

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    Опубликованы официальные фотографии со свадьбы принца Гарри. Великобритания, браки и разводы, монархи и августейшие особы, принц Гарри, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Опубликованы официальные фотографии со свадьбы принца Гарри. Великобритания, браки и разводы, монархи и августейшие особы, принц Гарри, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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