Пашинян решил сменить всех губернаторов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о смене всех губернаторов в стране.
Об этом Пашинян заявил сразу после церемонии приведения к присяге нового правительства республики.
Никол Пашинян: «Мы (правительство Армении. — Прим. ред.) приняли решение сменить всех губернаторов».
Также он рассказал, что одной из главных задач нового правительства Армении станет проведение досрочных парламентских выборов, передает ТАСС.
Никол Пашинян: «Приоритетом являются досрочные выборы. Но, несмотря на это, правительство должно нормально работать и представить долгосрочные программы».
Напомним, Никол Пашинян возглавил правительство в результате продолжительных массовых протестов. Парламент проголосовал за его кандидатуру со второй попытки. А 12 мая президент Армении Армен Саркисян окончательно сформировал новый кабмин республики. В него в основном вошли молодые соратники Пашиняна.
Никол Пашинян: «Мы (правительство Армении. — Прим. ред.) приняли решение сменить всех губернаторов».
Также он рассказал, что одной из главных задач нового правительства Армении станет проведение досрочных парламентских выборов, передает ТАСС.
Никол Пашинян: «Приоритетом являются досрочные выборы. Но, несмотря на это, правительство должно нормально работать и представить долгосрочные программы».
Напомним, Никол Пашинян возглавил правительство в результате продолжительных массовых протестов. Парламент проголосовал за его кандидатуру со второй попытки. А 12 мая президент Армении Армен Саркисян окончательно сформировал новый кабмин республики. В него в основном вошли молодые соратники Пашиняна.
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