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    Пашинян решил сменить всех губернаторов в Армении

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Пашинян решил сменить всех губернаторов в Армении

    Пашинян решил сменить всех губернаторов в Армении

    Пашинян решил сменить всех губернаторов в Армении
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о смене всех губернаторов в стране.

    Об этом Пашинян заявил сразу после церемонии приведения к присяге нового правительства республики.

    Никол Пашинян: «Мы (правительство Армении. — Прим. ред.) приняли решение сменить всех губернаторов».

    Также он рассказал, что одной из главных задач нового правительства Армении станет проведение досрочных парламентских выборов, передает ТАСС.

    Никол Пашинян: «Приоритетом являются досрочные выборы. Но, несмотря на это, правительство должно нормально работать и представить долгосрочные программы».

    смотретьПрезидент Армении назначил Пашиняна премьером
    Президент Армении назначил Пашиняна премьером
    Напомним, Никол Пашинян возглавил правительство в результате продолжительных массовых протестов. Парламент проголосовал за его кандидатуру со второй попытки. А 12 мая президент Армении Армен Саркисян окончательно сформировал новый кабмин республики. В него в основном вошли молодые соратники Пашиняна.

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