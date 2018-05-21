Джина Хаспел официально возглавила ЦРУ

Церемония приведения к присяге нового директора ЦРУ Джины Хаспел состоялась в
штаб-квартире спецслужбы в Лэнгли в присутствии президента США Дональда Трампа, вице-президента Майкла Пенса и ряда министров администрации.
Присягу у Джина Хаспел принял вице-президент США Майкл Пенс, а президент США Дональд Трамп отметил незаурядные способности Хаспел. Он отметил, что Хаспел подходит на эту должность как никто другой в стране, передает «Интерфакс».
Дональд Трамп, президент США: «Джина Хаспел прослужила в этом агентстве 30 лет, продемонстрировав незаурядные способности и преданность. Никто в этой стране не обладает лучшей квалификацией для этой ключевой должности, чем вы. Вы живете в ЦРУ, вы живете ЦРУ, вы дышите ЦРУ, и теперь вы возглавите ЦРУ, мои поздравления».
Ранее кандидатуру Хаспел на пост директора ЦРУ одобрило большинство членов сената Конгресса. Как свидетельствуют итоги голосования, 54 сенатора из 100 высказались за ее кандидатуру, против — 45.
Ранее во время слушаний в сенате, Джина Хаспел заявляла, что Россия представляет собой угрозу для США.
Напомним, решение президента США Дональда Трампа выдвинуть Хаспел на должность директора ЦРУ встретило противоречивую реакцию конгрессменов из-за ее связей в прошлом с «расширенной программой проведения допросов», во время которых к подозреваемым применялись пытки и физическое насилие.
Дональд Трамп, президент США: «Джина Хаспел прослужила в этом агентстве 30 лет, продемонстрировав незаурядные способности и преданность. Никто в этой стране не обладает лучшей квалификацией для этой ключевой должности, чем вы. Вы живете в ЦРУ, вы живете ЦРУ, вы дышите ЦРУ, и теперь вы возглавите ЦРУ, мои поздравления».
Ранее кандидатуру Хаспел на пост директора ЦРУ одобрило большинство членов сената Конгресса. Как свидетельствуют итоги голосования, 54 сенатора из 100 высказались за ее кандидатуру, против — 45.
Ранее во время слушаний в сенате, Джина Хаспел заявляла, что Россия представляет собой угрозу для США.
Напомним, решение президента США Дональда Трампа выдвинуть Хаспел на должность директора ЦРУ встретило противоречивую реакцию конгрессменов из-за ее связей в прошлом с «расширенной программой проведения допросов», во время которых к подозреваемым применялись пытки и физическое насилие.
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