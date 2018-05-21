В Китае намерены отменить все ограничения на рождаемость

Власти Китая задумались об отмене всех ограничений на количество детей в семье.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, ограничения могут отменить уже в 2018-м или 2019 году. Таким образом китайские власти надеются замедлить старение населения, а также положить конец международной критике.
Отмечается, что госсовет Китая также поручил оценить последствия ограничений, которые начались с введения в 1979 году правила «Одна семья — один ребенок». закон действовал в стране до 2015 года и привел к различным демографическим проблемам. Среди них гендерный дисбаланс и сокращение трудоспособного населения.
После этого жителям Китая разрешили иметь двоих детей. Закон об этом вступил в силу 1 января 2016 года. Через год рождаемость в стране достигла наивысших с 2000 года показателей. В 2016 году в Китае родились 17,6 миллиона детей.
Отмечается, что госсовет Китая также поручил оценить последствия ограничений, которые начались с введения в 1979 году правила «Одна семья — один ребенок». закон действовал в стране до 2015 года и привел к различным демографическим проблемам. Среди них гендерный дисбаланс и сокращение трудоспособного населения.
После этого жителям Китая разрешили иметь двоих детей. Закон об этом вступил в силу 1 января 2016 года. Через год рождаемость в стране достигла наивысших с 2000 года показателей. В 2016 году в Китае родились 17,6 миллиона детей.
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