В Ярославле дорожную разметку нанесли на грязь

В Ярославле на одном из перекрестков дорожные рабочие нарисовали разметку по грязи — мимо дороги. Пунктирная полоса, которая отделяет проезжую часть от обочины перед перекрестком съехала на протоптанную пешеходами тропинку.
Местные жители выдвигают свои версии, почему могла появиться такая пунктирная линия. В соцсетях шутят, что водитель покрасочной машины, возможно, решил сэкономить время и миновать светофор.
Ситуация прокомментировали в администрации города. Там заявили, что всего лищь тестировали машину перед нанесением разметки пластиком на проезжей части. Дворники в ближайшее время соскребут разметку с тропинки. «Граблями пройдут, и следа от разметки за пределами дороги не останется», — заявили порталу 76.Ru в мэрии.
Ситуация прокомментировали в администрации города. Там заявили, что всего лищь тестировали машину перед нанесением разметки пластиком на проезжей части. Дворники в ближайшее время соскребут разметку с тропинки. «Граблями пройдут, и следа от разметки за пределами дороги не останется», — заявили порталу 76.Ru в мэрии.
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