Пушкинский музей начал сбор денег на магический жезл

Пушкинский музей решил собрать деньги на покупку уникального древнеегипетского артефакта.
Всего на покупку ценнейшего экспоната необходимо 6 миллионов рублей. Сделать подарок Пушкинскому музею, которому 31 мая исполнится 106 лет, может каждый, пожертвовав любую сумму на официальном сайте музея.
Как отметили в ГМИИ им. Пушкина, сейчас магический жезл входит в коллекцию антиквара Кирилла Данелии. К нему экспонат попал с одного из австралийских аукционов.
Всего же в мировых музейных и частных собраниях хранится 240 жезлов и их фрагментов. Один магический жезл эпохи Среднего царства можно увидеть в Египетском зале Пушкинского музея. Фрагмент еще одного жезла хранится в запаснике.
В Древнем Египте ритуальные магические жезлы использовались для защиты во время сна. Ими очерчивали защитные круги или помещали на кровати. Это, считали египтяне, помогает защититься от укусов ядовитых животных. Кроме того, жезлы применяли в борьбе с различного рода демонами и другими мистическими существами, обитающими в «сумеречной зоне».
Как отметили в ГМИИ им. Пушкина, сейчас магический жезл входит в коллекцию антиквара Кирилла Данелии. К нему экспонат попал с одного из австралийских аукционов.
Всего же в мировых музейных и частных собраниях хранится 240 жезлов и их фрагментов. Один магический жезл эпохи Среднего царства можно увидеть в Египетском зале Пушкинского музея. Фрагмент еще одного жезла хранится в запаснике.
В Древнем Египте ритуальные магические жезлы использовались для защиты во время сна. Ими очерчивали защитные круги или помещали на кровати. Это, считали египтяне, помогает защититься от укусов ядовитых животных. Кроме того, жезлы применяли в борьбе с различного рода демонами и другими мистическими существами, обитающими в «сумеречной зоне».
Комментарии