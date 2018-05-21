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    ВВС США испугались за свои самолеты из-за российских ракет

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    ВВС США испугались за свои самолеты из-за российских ракет

    ВВС США испугались за свои самолеты <nobr>из-за</nobr> российских ракет

    Министр ВВС США Хизер Уилсон признала, что боевые американские самолеты даже в самой новой модификации окажутся бессильными перед российскими и китайскими ракетами.

    По словам министра, в случае конфликта с Россией или Китаем даже новая версия самолета боевого управления и целеуказания J-STARS будет настолько уязвимой, что российские или китайские военные уничтожат их все за один день. Об этом Уилсон заявила на слушаниях в Сенате США, где сенаторы вместе с военными обсуждали, нужно ли искать замену программе JSTARS.

    Хизер Уилсон, министр ВВС США: «Российские и китайские ракеты класса „земля-воздух“ имеют большую дальность, и самолет будет сбит в первый же день конфликта».

    На данный момент ВВС США располагают всего 16 самолетами E-8C J-STARS. При этом уже давно обсуждается вопрос о необходимости замены этих машин на новые. Однако стоимость программы столь высока, что военные не могут позволить себе создать новую авиационную платформу, способную решать те задачи, которые определены для E-8C J-STARS.

    Одной из альтернатив военные считают создание единой сети воздушных и наземных средств разведки, боевого управления и целеуказания, в которую войдут как уже стоящие на вооружении ВС США системы, так и некие перспективные средства. В частности, беспилотники RQ-4B Global Hawk и MQ-9 Reaper.

    При этом, по словам Уилсон, на разработки новой платформы все равно придется дополнительно потратить более семи миллиардов долларов, передает издание Air Force Times.


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