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    Десятки пушек и резной декор: петербургские корабелы провели экскурсию по девятиэтажной «Полтаве». Санкт-Петербург, выставки и музеи, корабли и суда, судостроение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДесятки пушек и резной декор: петербургские корабелы провели экскурсию по девятиэтажной «Полтаве»

    Десятки пушек и резной декор: петербургские корабелы провели экскурсию по девятиэтажной «Полтаве»

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    Десятки пушек и резной декор: петербургские корабелы провели экскурсию по девятиэтажной «Полтаве»

    Десятки пушек и резной декор: петербургские корабелы провели экскурсию по девятиэтажной «Полтаве»

    Десятки пушек и резной декор: петербургские корабелы провели экскурсию по девятиэтажной «Полтаве»

      Корреспонденту НТВ провели уникальную экскурсию по линкору «Полтава», копию которой восстановили в Петербурге. За пять лет, имея на руках лишь гравюру и несколько описаний, корабль петровской эпохи удалось возродить. В день города его спустят на воду.

      У основания самого высокого здания Европы объединили лучшие технологии трех столетий. Точную копию первого линейного корабля Адмиралтейства готовят к спуску в акватории Лахты. И «Ночь музеев» стала последней возможностью целиком увидеть киль 40-метрового линкора. Но экскурсия в петровскую эпоху начинается еще до входа в эллинг.

      Оказывается, на адмиральскую палубу установят сразу десять орудий из ценного сплава меди и олова. И делается это вовсе не для красоты. Хотя забота о силе магнитного поля в цифровую эпоху — скорее, реверанс реконструкторов XVIII веку. Но чтобы осмотреть сами орудийные порты для этих пушек, нужно еще как-то подняться на борт. И этот путь — не из легких.

      Будущие мачты добавят шестиэтажному паруснику еще девять этажей высоты. А пока шкафут — почти самый пик. Это открытая верхняя палуба, где находились почти все моряки и, конечно, орудия. Здесь будут находиться 22 средние пушки.

      А в соседнем крытом помещении, где даже спину толком не разогнуть, размещалась печь. Именно здесь кормили всю команду.

      Михаил Плеханов, главный строитель корабля «Полтава»: «Экипаж, когда они шли воевать, был большой — 350 человек. И горячей едой их кормили один раз в сутки. Это единственное место, где они могли просушиться».

      По палубе возрожденной «Полтавы» не без труда прогулялся корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.

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