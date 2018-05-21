Десятки пушек и резной декор: петербургские корабелы провели экскурсию по девятиэтажной «Полтаве»

Корреспонденту НТВ провели уникальную экскурсию по линкору «Полтава», копию которой восстановили в Петербурге. За пять лет, имея на руках лишь гравюру и несколько описаний, корабль петровской эпохи удалось возродить. В день города его спустят на воду.
У основания самого высокого здания Европы объединили лучшие технологии трех столетий. Точную копию первого линейного корабля Адмиралтейства готовят к спуску в акватории Лахты. И «Ночь музеев» стала последней возможностью целиком увидеть киль 40-метрового линкора. Но экскурсия в петровскую эпоху начинается еще до входа в эллинг.
Оказывается, на адмиральскую палубу установят сразу десять орудий из ценного сплава меди и олова. И делается это вовсе не для красоты. Хотя забота о силе магнитного поля в цифровую эпоху — скорее, реверанс реконструкторов XVIII веку. Но чтобы осмотреть сами орудийные порты для этих пушек, нужно еще как-то подняться на борт. И этот путь — не из легких.
Будущие мачты добавят шестиэтажному паруснику еще девять этажей высоты. А пока шкафут — почти самый пик. Это открытая верхняя палуба, где находились почти все моряки и, конечно, орудия. Здесь будут находиться 22 средние пушки.
А в соседнем крытом помещении, где даже спину толком не разогнуть, размещалась печь. Именно здесь кормили всю команду.
Михаил Плеханов, главный строитель корабля «Полтава»: «Экипаж, когда они шли воевать, был большой — 350 человек. И горячей едой их кормили один раз в сутки. Это единственное место, где они могли просушиться».
По палубе возрожденной «Полтавы» не без труда прогулялся корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.
Оказывается, на адмиральскую палубу установят сразу десять орудий из ценного сплава меди и олова. И делается это вовсе не для красоты. Хотя забота о силе магнитного поля в цифровую эпоху — скорее, реверанс реконструкторов XVIII веку. Но чтобы осмотреть сами орудийные порты для этих пушек, нужно еще как-то подняться на борт. И этот путь — не из легких.
Будущие мачты добавят шестиэтажному паруснику еще девять этажей высоты. А пока шкафут — почти самый пик. Это открытая верхняя палуба, где находились почти все моряки и, конечно, орудия. Здесь будут находиться 22 средние пушки.
А в соседнем крытом помещении, где даже спину толком не разогнуть, размещалась печь. Именно здесь кормили всю команду.
Михаил Плеханов, главный строитель корабля «Полтава»: «Экипаж, когда они шли воевать, был большой — 350 человек. И горячей едой их кормили один раз в сутки. Это единственное место, где они могли просушиться».
По палубе возрожденной «Полтавы» не без труда прогулялся корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.
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