Не успевал считать миллионы: петербургские следователи распутывают коррупционную схему от экс-начальника Ростехнадзора

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и области расследует уголовное дело о коррупции, фигурантами которого стали начальник Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков и его дочь.

Петербургские следователи выясняют подробности запутанных финансовых взаимоотношений главы Северо-Западного управления Ростехнадзора и саморегулируемых строительных организаций (СРО). При обысках в офисе, загородном доме и квартире у Григория Слабикова изъяли больше полутора миллиардов рублей в разной валюте, а также ювелирные украшения и люксовые часы.



Сейчас Слабиков и его дочь арестованы. Экс-начальника управления Ростехнадзора подозревают в коррупции. Предварительно ущерб оценили в 4,76 млрд руб. Изъятое поразило даже опытных сотрудников полиции и ФСБ. Силовиков поражает и внедренные в преступную схему ноу-хау.



Следователи предполагают, что для хищения известных средств СРО подозреваемые привлекли подконтрольную им управляющую компанию, которая должна была приобрести ценные бумаги и вернуть их организации. Но деньги СРО перечисляли на счета так называемых компаний-однодневок, обналичивались и утекали в том числе в Испанию.



Григорию Слабикову в придуманной схеме отводят роль покровителя. Он предупреждал о предстоящих проверках и предотвращал утечку информации об отсутствии денег в компенсационном фонде.



Уголовное дело было возбуждено еще осенью 2017 года, когда у трех саморегулируемых организаций, объединяющих строителей, похитили около 5 миллиардов рублей. Тогда задержали причастных. Они сейчас под домашним арестом. А спустя полгода арестовали главу территориального Ростехнадзора и его дочь. Следователи не исключают, что обнаруженные 1 млрд 700 млн рублей могут иметь отношения к пропавшим из СРО.



Сергей Лоханин, начальник отделения 4-го отдела следственной части ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти: «Сейчас проверяется информация о причастности Слабикова к совершению аналогичных преступлений с другими саморегулируемыми организациями, где похищался компенсационный фонд. Я не исключаю, что Слабиков будет привлечен к уголовной ответственности и по иным эпизодам преступной деятельности, не связанным с расследуемым уголовным делом. Есть такая вероятность, и она очень большая».



Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Катерины Правдиной.