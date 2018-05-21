В МИД РФ назвали честной и взаимовыгодной сделку по продаже Аляски

В МИД РФ ответили тем, кто критикует сделку между Российской империей и США по продаже Аляски.
В ведомстве подчеркнули, что сделка, в результате которой в 1867 году права на Аляску перешли США, была честной и взаимовыгодной.
Артём Рудницкий, замдиректора историко-документального департамента МИД РФ: «Если подытожить, я бы сказал, что сделка по продаже была достаточно честной, объективно выгодной обеим сторонам и соответствующей международным нормам того времени».
Также он объяснил, что передача Аляски была обусловлена несколькими причинами. В частности, колония была нерентабельной и ее было тяжело защищать в случае нападения. Кроме того, Россия, находившаяся в международной изоляции после поражения в Крымской войне, была заинтересована в укреплении отношений с США.
Рудницкий также отметил, что изначально Россия хотела получить за Аляску примерно 5 миллионов долларов, но в итоге удалось выручить целых 7 миллионов. Эти деньги, отметили в МИД РФ, не были «прикарманены», а пошли на столь нужное железнодорожное строительство, передает РИА Новости.
Артём Рудницкий, замдиректора историко-документального департамента МИД РФ: «Если подытожить, я бы сказал, что сделка по продаже была достаточно честной, объективно выгодной обеим сторонам и соответствующей международным нормам того времени».
Также он объяснил, что передача Аляски была обусловлена несколькими причинами. В частности, колония была нерентабельной и ее было тяжело защищать в случае нападения. Кроме того, Россия, находившаяся в международной изоляции после поражения в Крымской войне, была заинтересована в укреплении отношений с США.
Рудницкий также отметил, что изначально Россия хотела получить за Аляску примерно 5 миллионов долларов, но в итоге удалось выручить целых 7 миллионов. Эти деньги, отметили в МИД РФ, не были «прикарманены», а пошли на столь нужное железнодорожное строительство, передает РИА Новости.
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