Следователи возбудили дело после крушения частного самолета в Ленобласти

СК выясняет обстоятельства падения
Су-29 в Ломоносовском районе. Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека».
По факту крушения самолета в Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Обстоятельства аварии, которая произошла накануне вечером в Ломоносовском районе, выясняют следователи.
Частный самолет Су-29 упал за 300 метров от взлетно-посадочной полосы аэродрома Куммолово. 57-летний пилот погиб. Судя по видеозаписи, сделанной на месте крушения, шансов выжить у него не было. От летательного аппарата практически ничего не осталось.
В результате удара о землю самолет разрушился полностью. Обломки разбросаны на небольшом радиусе. Известно, что за штурвалом находился 60-летний Владимир Чвоков. В общей сложности он налетал не менее тысячи часов.
Частный самолет Су-29 упал за 300 метров от взлетно-посадочной полосы аэродрома Куммолово. 57-летний пилот погиб. Судя по видеозаписи, сделанной на месте крушения, шансов выжить у него не было. От летательного аппарата практически ничего не осталось.
В результате удара о землю самолет разрушился полностью. Обломки разбросаны на небольшом радиусе. Известно, что за штурвалом находился 60-летний Владимир Чвоков. В общей сложности он налетал не менее тысячи часов.
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