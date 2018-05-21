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    Следователи возбудили дело после крушения частного самолета в Ленобласти. Ленинградская область, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСледователи возбудили дело после крушения частного самолета в Ленобласти

    Следователи возбудили дело после крушения частного самолета в Ленобласти

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    Следователи возбудили дело после крушения частного самолета в Ленобласти

    Следователи возбудили дело после крушения частного самолета в Ленобласти

    Следователи возбудили дело после крушения частного самолета в Ленобласти

      СК выясняет обстоятельства падения Су-29 в Ломоносовском районе. Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека».

      По факту крушения самолета в Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Обстоятельства аварии, которая произошла накануне вечером в Ломоносовском районе, выясняют следователи.

      Частный самолет Су-29 упал за 300 метров от взлетно-посадочной полосы аэродрома Куммолово. 57-летний пилот погиб. Судя по видеозаписи, сделанной на месте крушения, шансов выжить у него не было. От летательного аппарата практически ничего не осталось.

      В результате удара о землю самолет разрушился полностью. Обломки разбросаны на небольшом радиусе. Известно, что за штурвалом находился 60-летний Владимир Чвоков. В общей сложности он налетал не менее тысячи часов.

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