Глава Крыма рассказал, как будут бороться с пробками у Крымского моста

Ручное регулирование движения транспорта будет организовано на дороге от Крымского моста в Керчи к Симферополю и курортам полуострова во избежание пробок и заторов.
Как сообщил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксёнов, трудности в движении транспорта на ведущей к Крымскому мосту трассе Симферополь — Керчь связаны со строительством трассы «Таврида», часть которой пройдет по существующей автодороге от Керчи в центр полуострова.
По словам главы региона, сейчас организованы объезды строящихся участков. Кроме того, с началом активного курортного сезона и ростом потока транспорта ГИБДД и местные власти организуют постоянное дежурство, будут дежурить регулировщики.
Сергей Аксёнов, глава Крыма: «Как только сформируется пробка, будет режим ручного регулирования».
Ситуацию на сегодняшний день Аксёнов назвал приемлемой. Проблемными местами он назвал дорогу рядом с Феодосией (от Крымского моста к Симферополю), участок в городе Саки по направлению к Евпатории и въезд в Симферополь со стороны Керчи.
Ранее в инфоцентре «Крымский мост» сообщили, что самым распространенным нарушением ПДД на Крымском мосту за пять дней работы переправы стали остановки для селфи. Сотрудники ДПС напомнили, что таким образом автомобилисты создают аварийную обстановку. А накануне был побит новый рекорд дорожного трафика: за воскресенье по автотрассе проехали более 23,1 тысячи машин в обе стороны, что на 2 тысячи больше, чем в день открытия Крымского моста.
Церемония открытия автодорожной части Крымского моста состоялась 15 мая. Девятнадцатикилометровый Крымский мост стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью нашей страны. Движение через переправу открыл президент России Владимир Путин, преодолевший мост за рулем «КамАЗа». Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год.
По словам главы региона, сейчас организованы объезды строящихся участков. Кроме того, с началом активного курортного сезона и ростом потока транспорта ГИБДД и местные власти организуют постоянное дежурство, будут дежурить регулировщики.
Сергей Аксёнов, глава Крыма: «Как только сформируется пробка, будет режим ручного регулирования».
Ситуацию на сегодняшний день Аксёнов назвал приемлемой. Проблемными местами он назвал дорогу рядом с Феодосией (от Крымского моста к Симферополю), участок в городе Саки по направлению к Евпатории и въезд в Симферополь со стороны Керчи.
Ранее в инфоцентре «Крымский мост» сообщили, что самым распространенным нарушением ПДД на Крымском мосту за пять дней работы переправы стали остановки для селфи. Сотрудники ДПС напомнили, что таким образом автомобилисты создают аварийную обстановку. А накануне был побит новый рекорд дорожного трафика: за воскресенье по автотрассе проехали более 23,1 тысячи машин в обе стороны, что на 2 тысячи больше, чем в день открытия Крымского моста.
Церемония открытия автодорожной части Крымского моста состоялась 15 мая. Девятнадцатикилометровый Крымский мост стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью нашей страны. Движение через переправу открыл президент России Владимир Путин, преодолевший мост за рулем «КамАЗа». Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год.
Комментарии