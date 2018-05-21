Сеть 5G заработала в Татарстане в тестовом режиме

Сегодня в Татарстане запустили опытную зону мобильной сети пятого поколения 5G.

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Площадкой для тестирования стала территория Иннополис (это прообраз города будущего). Сеть строят «Ростелеком», «Таттелеком» и китайский ИТ-гигант Huawei.



Скорость передачи данных достигает 25 гигабит в секунду, что позволяет смотреть фильмы в разрешении 8К или играть в виртуальный футбол с минимальным временем отклика Сети. В коммерческую эксплуатацию технологию 5G запустят после 2020 года.