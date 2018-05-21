Житель Подмосковья порезал скальпелем пассажира столичной подземки

В Москве задержали мужчину, который порезал скальпелем пассажира метро на
Серпуховско-Тимирязевской линии.
Как рассказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, всё произошло вечером 20 мая в вагоне поезда между станциями «Чеховская» и «Менделеевская». Там один из пассажиров спровоцировал конфликт с другим и в ходе ссоры ударил оппонента медицинским скальпелем в грудь.
После этого злоумышленник попытался скрыться, но по горячим следам был задержан полицейскими. Им оказался 22-летний житель подмосковного Серпухова. Правоохранители изъяли у него скальпель и возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Потерпевшему же понадобилась помощь врачей. Ему пришлось обратиться в поликлинику.
После этого злоумышленник попытался скрыться, но по горячим следам был задержан полицейскими. Им оказался 22-летний житель подмосковного Серпухова. Правоохранители изъяли у него скальпель и возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Потерпевшему же понадобилась помощь врачей. Ему пришлось обратиться в поликлинику.
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