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    Житель Подмосковья порезал скальпелем пассажира столичной подземки

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    Житель Подмосковья порезал скальпелем пассажира столичной подземки

    Житель Подмосковья порезал скальпелем пассажира столичной подземки

    В Москве задержали мужчину, который порезал скальпелем пассажира метро на Серпуховско-Тимирязевской линии.

    Как рассказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, всё произошло вечером 20 мая в вагоне поезда между станциями «Чеховская» и «Менделеевская». Там один из пассажиров спровоцировал конфликт с другим и в ходе ссоры ударил оппонента медицинским скальпелем в грудь.

    После этого злоумышленник попытался скрыться, но по горячим следам был задержан полицейскими. Им оказался 22-летний житель подмосковного Серпухова. Правоохранители изъяли у него скальпель и возбудили уголовное дело о хулиганстве.

    Потерпевшему же понадобилась помощь врачей. Ему пришлось обратиться в поликлинику.

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