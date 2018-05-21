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    В Москве арестован мужчина, дважды за вечер пытавшийся совершить изнасилование

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    В Москве арестован мужчина, дважды за вечер пытавшийся совершить изнасилование

    В Москве арестован мужчина, дважды за вечер пытавшийся совершить изнасилование

    Суд в Москве арестовал 31-летнего мужчину, который, гуляя по парку на востоке столицы, дважды покушался на изнасилование девушек, в обоих случаях жертвы смогли дать ему отпор.

    Первое нападение мужчина попытался совершить днем в минувшую среду, прогуливаясь в одном из столичных парков. Он попытался изнасиловать 18-летнюю девушку, но та оказала злоумышленнику активное сопротивление и убежала.

    Продолжая прогулку, обвиняемый напал еще на одну девушку, но та тоже смогла вырваться и убежать, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

    Обвиняемый признал свою вину и был арестован.

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