Трамп: Китай намерен купить «огромное количество» сельхозпродукции США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился дополнительно покупать «огромное количество» американской сельхозпродукции.
Об этом американский лидер написал в своем Twitter. Американский лидер подчеркнул, что закупки Китаем сельхозпродукции США станет хорошей поддержкой для американских фермеров.
Дональд Трамп: «Китай согласился закупать огромное количество фермерской и сельскохозяйственной продукции дополнительно. Это будет одной из лучших вещей, которые случались с нашими фермерами за многие годы!».
Ранее сообщалось, что власти Китая и США договорились не начинать торговых войн, что соответствует интересам развития обеих стран и всего мира. На консультациях, проходивших 17 и 18 мая, представители США и Китая пришли к консенсусу по вопросу принятия мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса между двумя государствами, в соответствии с которым Пекин увеличит объемы закупаемых американских товаров.
Дональд Трамп: «Китай согласился закупать огромное количество фермерской и сельскохозяйственной продукции дополнительно. Это будет одной из лучших вещей, которые случались с нашими фермерами за многие годы!».
Ранее сообщалось, что власти Китая и США договорились не начинать торговых войн, что соответствует интересам развития обеих стран и всего мира. На консультациях, проходивших 17 и 18 мая, представители США и Китая пришли к консенсусу по вопросу принятия мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса между двумя государствами, в соответствии с которым Пекин увеличит объемы закупаемых американских товаров.
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