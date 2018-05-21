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    Трамп: Китай намерен купить «огромное количество» сельхозпродукции США

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    Трамп: Китай намерен купить «огромное количество» сельхозпродукции США

    Трамп: Китай намерен купить «огромное количество» сельхозпродукции США

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился дополнительно покупать «огромное количество» американской сельхозпродукции.

    Об этом американский лидер написал в своем Twitter. Американский лидер подчеркнул, что закупки Китаем сельхозпродукции США станет хорошей поддержкой для американских фермеров.

    Дональд Трамп: «Китай согласился закупать огромное количество фермерской и сельскохозяйственной продукции дополнительно. Это будет одной из лучших вещей, которые случались с нашими фермерами за многие годы!».

    Ранее сообщалось, что власти Китая и США договорились не начинать торговых войн, что соответствует интересам развития обеих стран и всего мира. На консультациях, проходивших 17 и 18 мая, представители США и Китая пришли к консенсусу по вопросу принятия мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса между двумя государствами, в соответствии с которым Пекин увеличит объемы закупаемых американских товаров.



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