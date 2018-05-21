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    Мальчик скончался после ЧП с фильтром в петербургском бассейне

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    Мальчик скончался после ЧП с фильтром в петербургском бассейне

    Мальчик скончался после ЧП с фильтром в петербургском бассейне

    Мальчик, который едва не утонул во время занятий по плаванию, скончался.

    Восьмилетний ребенок умер в больнице, сообщает РИА Новости.

    В реанимацию мальчик попал 10 мая. Во время занятий по плаванию ребенка затянуло во всасывающий фильтр бассейна, который находится на проспекте Обуховской обороны.

    По факту произошедшего было возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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