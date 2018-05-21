Дмитрий Парфёнов возглавил «Урал»

Дмитрий Парфёнов стал новым главным тренером екатеринбургского «Урала».
Сегодня 43-летний специалист подписал с клубом контракт.
Александр Тарханов, возглавлявший «Урал» в минувшем сезоне, стал советником президента клуба по спортивной части. Как сообщили в «Урале», он будет курировать вопросы селекции и заниматься развитием молодежного и детского футбола.
Дмитрий Парфёнов, который в качестве игрока четырежды выигрывал чемпионат России с московским «Спартаком», ранее возглавлял «Тосно». Под его руководством команда из Ленинградской области в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграла Кубок России, но не смогла удержаться в Премьер-Лиге.
Отметим, что по итогам минувшего сезона «Урал» занял 12-е место.
Александр Тарханов, возглавлявший «Урал» в минувшем сезоне, стал советником президента клуба по спортивной части. Как сообщили в «Урале», он будет курировать вопросы селекции и заниматься развитием молодежного и детского футбола.
Дмитрий Парфёнов, который в качестве игрока четырежды выигрывал чемпионат России с московским «Спартаком», ранее возглавлял «Тосно». Под его руководством команда из Ленинградской области в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграла Кубок России, но не смогла удержаться в Премьер-Лиге.
Отметим, что по итогам минувшего сезона «Урал» занял 12-е место.
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