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    Дмитрий Парфёнов возглавил «Урал»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    Дмитрий Парфёнов возглавил «Урал»

    Дмитрий Парфёнов возглавил «Урал»

    Дмитрий Парфёнов возглавил «Урал»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • Дмитрий Парфёнов стал новым главным тренером екатеринбургского «Урала».

    Сегодня 43-летний специалист подписал с клубом контракт.

    Александр Тарханов, возглавлявший «Урал» в минувшем сезоне, стал советником президента клуба по спортивной части. Как сообщили в «Урале», он будет курировать вопросы селекции и заниматься развитием молодежного и детского футбола.

    Дмитрий Парфёнов, который в качестве игрока четырежды выигрывал чемпионат России с московским «Спартаком», ранее возглавлял «Тосно». Под его руководством команда из Ленинградской области в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграла Кубок России, но не смогла удержаться в Премьер-Лиге.

    Отметим, что по итогам минувшего сезона «Урал» занял 12-е место.

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