В Кремле объяснили, почему Путин подарил Меркель цветы

Дарить женщинам цветы в России является признаком хорошего тона, это традиции, на которые ориентировался президент РФ Владимир Путин, когда преподнес букет канцлеру Германии Ангеле Меркель, заявил
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что в России считается нормальным дарить коллегами партнерам цветы в знак уважения и расположения.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «У нас абсолютно нормально дарить женщинам цветы — и коллегам по работе, и визави по международным отношениям. У нас это является признаком хорошего тона. Это наши традиции, и мы на них ориентируемся».
Такую же мысль в интервью ТАСС высказал руководитель протокола первого президента страны Бориса Ельцина Владимир Шевченко. Он отметил, что букет цветов полностью соответствует давно устоявшимся правилам.
Борис Шевченко: «Так принято по протоколу: вне зависимости от того, рабочая это встреча или нет, но женщине полагается подарить букет цветов. (…) Это наша протокольная практика. Если кого-то она не устраивает, пускай они дарят свои подарки».
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал статью, автор которой посчитал «неким сигналом» жест Путина, подарившего цветы Меркель во время встречи в Сочи в минувшую пятницу: якобы это было «оскорбительным» указанием на то, что германский канцлер — женщина, а российский лидер — «могущественный мужчина». По мнению журналиста, в серьезных политических кругах не заведено дарить цветы при встрече — принято обходиться рукопожатием.
Путин 19 мая провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. По словам российского президента, разговор с Меркель получился содержательным и своевременным. Канцлер ФРГ, в свою очередь, заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «У нас абсолютно нормально дарить женщинам цветы — и коллегам по работе, и визави по международным отношениям. У нас это является признаком хорошего тона. Это наши традиции, и мы на них ориентируемся».
Такую же мысль в интервью ТАСС высказал руководитель протокола первого президента страны Бориса Ельцина Владимир Шевченко. Он отметил, что букет цветов полностью соответствует давно устоявшимся правилам.
Борис Шевченко: «Так принято по протоколу: вне зависимости от того, рабочая это встреча или нет, но женщине полагается подарить букет цветов. (…) Это наша протокольная практика. Если кого-то она не устраивает, пускай они дарят свои подарки».
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал статью, автор которой посчитал «неким сигналом» жест Путина, подарившего цветы Меркель во время встречи в Сочи в минувшую пятницу: якобы это было «оскорбительным» указанием на то, что германский канцлер — женщина, а российский лидер — «могущественный мужчина». По мнению журналиста, в серьезных политических кругах не заведено дарить цветы при встрече — принято обходиться рукопожатием.
Путин 19 мая провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. По словам российского президента, разговор с Меркель получился содержательным и своевременным. Канцлер ФРГ, в свою очередь, заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии.
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