Суд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом

Мосгорсуд оставил без изменения решение о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову по делу «Седьмой студии».
Апелляционная жалоба на решение Басманного суда, который продлил домашний арест Серебренникову до 19 июля, оставлена без удовлетворения.
Таким образом, художественный руководитель «Гоголь-центра» по-прежнему не может без разрешения следователя покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме адвокатов, и использовать любые средства связи, в том числе Интернет, сообщает «Интерфакс».
Напомним, Кирилл Серебренников с августа прошлого года находится под домашним арестом. Режиссер, а также бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-главбух Нина Масляева и другие фигуранты обвиняются в причастности к хищению 133 млн бюджетных рублей по делу «Седьмой студии».
Таким образом, художественный руководитель «Гоголь-центра» по-прежнему не может без разрешения следователя покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме адвокатов, и использовать любые средства связи, в том числе Интернет, сообщает «Интерфакс».
Напомним, Кирилл Серебренников с августа прошлого года находится под домашним арестом. Режиссер, а также бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-главбух Нина Масляева и другие фигуранты обвиняются в причастности к хищению 133 млн бюджетных рублей по делу «Седьмой студии».
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