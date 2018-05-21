Режиссер запрещенного фильма «Комиссар» Аскольдов умер в Швеции

Советский режиссер Александр Аскольдов скончался на
86-м году жизни в шведском госпителе.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник из близкого окружения режиссера, Аскольдов скончался после тяжелой продолжительной болезни. По словам этого же источника, режиссер будет похоронен в Швеции, где живут его дочь и внучка.
Известность Аскольдову принес фильм «Комиссар», который был снят в 1967 году по рассказу Василия Россмана «В городе Бердичеве», Картину сразу запретили и не показывали более 20 лет. Сам Аскольдов был уволен со студии и исключен из партии.
Во время перестройки руководство Госкино выпустило фильм в ограниченный прокат: было напечатано семь копий. После премьеры лента была показана на многочисленных кинофестивалях и получила массу наград. В частности, фильм стал обладателем «Серебряного медведя» в Берлине и гран-при международных кинофестивалей в Израиле, Франции, США.
С 1981 по 1985 год он работал директором и художественным руководителем киноконцертного зала «Россия». В последние годы жизни преподавал в киношколах и университетах Швеции, Германии, Англии и Италии. Выпустил несколько книг.
Известность Аскольдову принес фильм «Комиссар», который был снят в 1967 году по рассказу Василия Россмана «В городе Бердичеве», Картину сразу запретили и не показывали более 20 лет. Сам Аскольдов был уволен со студии и исключен из партии.
Во время перестройки руководство Госкино выпустило фильм в ограниченный прокат: было напечатано семь копий. После премьеры лента была показана на многочисленных кинофестивалях и получила массу наград. В частности, фильм стал обладателем «Серебряного медведя» в Берлине и гран-при международных кинофестивалей в Израиле, Франции, США.
С 1981 по 1985 год он работал директором и художественным руководителем киноконцертного зала «Россия». В последние годы жизни преподавал в киношколах и университетах Швеции, Германии, Англии и Италии. Выпустил несколько книг.
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