Медведь «помог» двум заблудившимся юношам выбраться из тайги

В Кемеровской области двое заблудившихся в тайге молодых людей смогли спастись благодаря тому, что встретили медведя.

Накануне днем 15-летний подросток со своим 20-летним другом отправились в тайгу за черемшой, но к вечеру поняли, что не могут найти дорогу домой. Мобильная связь в лесу работать перестала. Более того, блуждая по тайге уже поздней ночью, юноши встретили медведя. Убегая от зверя, путешественники забрались на дерево, где мобильный телефон поймал сеть.



Молодые люди связались со спасателями. Указать точное месторасположение они не смогли, но успели объяснить, с какой стороны заходили в лес. После чего сигнал сотовой связи снова пропал, сообщили в МВД Кемеровской области.



Полицейские подняли по тревоге весь личный состав, к поискам привлекли местных охотников и волонтеров. Правоохранители разбили территорию на условные квадраты, прочесывали лес, регулярно находя следы от медвежьих лап, выставили у края тайги служебные автомобили, включали сигнально-говорящие устройства и проблесковые маячки. Молодых людей искали всю ночь.



Юноши, проведя ночь возле костра и дежуря по очереди, вышли из чащи к людям около 8 утра.

