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    Актера Андрея Харитонова срочно прооперировали в Москве

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    • Фото: andreyharitonov.ru
    Актера Андрея Харитонова срочно прооперировали в Москве

    Актера Андрея Харитонова срочно прооперировали в Москве

    Актера Андрея Харитонова срочно прооперировали в Москве
  • Фото: andreyharitonov.ru

    • Актер Андрей Харитонов попал в реанимацию.

    Как рассказала актриса Светлана Тома, ночью артисту вызвали скорую. Харитонова срочно госпитализировали и прооперировали.

    Сейчас 58-летний актер находится в реанимации, все его телефоны вне зоны доступа, передает РБК.

    Андрей Харитонов за свою карьеру сыграл более 30 ролей в кино. Среди них работы в фильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Овод», «Вольный ветер», «Жизнь Клима Самгина» и других.

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