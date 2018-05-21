Актера Андрея Харитонова срочно прооперировали в Москве

Актер Андрей Харитонов попал в реанимацию.
Как рассказала актриса Светлана Тома, ночью артисту вызвали скорую. Харитонова срочно госпитализировали и прооперировали.
Сейчас 58-летний актер находится в реанимации, все его телефоны вне зоны доступа, передает РБК.
Андрей Харитонов за свою карьеру сыграл более 30 ролей в кино. Среди них работы в фильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Овод», «Вольный ветер», «Жизнь Клима Самгина» и других.
Сейчас 58-летний актер находится в реанимации, все его телефоны вне зоны доступа, передает РБК.
Андрей Харитонов за свою карьеру сыграл более 30 ролей в кино. Среди них работы в фильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Овод», «Вольный ветер», «Жизнь Клима Самгина» и других.
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