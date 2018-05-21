Разбившиеся в горах Грузии туристы из Уфы нуждаются в помощи соотечественников

Вернуть на родину тяжелобольную супругу пытается житель Уфы. Шамиль и Динара Нурыевы попали в ДТП в Грузии: на мокрой дороге мужчина не справился с управлением. Глава семейства не пострадал, а жена получила травму головы. Медики были вынуждены ввести ее в состояние искусственной комы. Каждый день пребывания в заграничной клинике стоит больше 30 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет.

Родные Динары Нурыевой по очереди дежурят в больничной палате. Сейчас жизнь 33-летней россиянки — она находится в коме после ДТП — поддерживают аппарат искусственной вентиляции легких и сильнодействующие лекарства. Каждый день семья отдает за медицинское обслуживание крупные суммы. Авария произошла в Грузии. Врачи клиники в Кутаиси провели пациентке несколько сложнейших операций, но ее состояние все еще остается тяжелым.



Шамиль Нурыев, супруг пострадавшей: «Помимо черепно-мозговой травмы у нее ушиб легкого и пневмоторекс другого легкого, острая легочная недостаточность».



Супруг Динары в произошедшем винит себя. Ведь это он был за рулем автомобиля, на котором семья отправилась в отпуск — полюбоваться на горы в Грузии. На мокрой после дождя трассе машину занесло, они вылетели в кювет. Шамиль и их маленький сын не пострадали, а вот Динара получила серьезные травмы.



Шамиль Нурыев: «Врачи неоднократно проводили томографию. Гематомы в голове рассасываются. При благоприятном исходе и должной реабилитации Динара сможет вернуться к нормальной жизни».



Каждый день, проведенный в больнице, рассказывает Шамиль, обходится семье как минимум в 500 долларов. Оплачивать лечение приходится из своего кармана, поскольку на этот раз, отправляясь в путешествие, семья решила обойтись без страховки.



Гульназ Саяхова, сестра пострадавшей: «Обычно они ходили в какие-то велопоходы в горах, они делали страховку, даже расширенную. А тут они поехали с ребенком, думали, что будет какой-то спокойный отдых».



Супруги часто путешествовали. Раньше, в начале романтических отношений, Динар и Шамиль предпочитали экстремальные поездки. Приключений было немало, но они только укрепили их чувства. А вот после рождения сына они стали выбирать более безопасные маршруты. Глава семьи говорит: прежде всегда чувствовал себя уверенно за рулем. Это — первая его крупная авария. Чтобы собрать деньги на лечение, родственники Динары бросили клич о помощи в социальных сетях. Многие пользователи откликнулись, но собранных средств не хватает. В ближайшее время медики намерены вывести женщину из состояния искусственной комы. Но это совсем не значит, что выписка скоро. Кроме того, ей предстоит долгий курс реабилитации — уже на родине в Башкирии.



С одной стороны родные Динары ждут, когда медики разрешат ее транспортировку на родину. С другой стороны, в этом случае их финансовые проблемы увеличатся многократно. Перевозить пациентку обычным рейсом нельзя, а специальный борт может обойтись в несколько миллионов рублей. Подробнее — в видеоматериале НТВ.