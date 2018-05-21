Мосгорсуд отменил приговор националисту Тесаку

Мосгорсуд в понедельник отменил приговор и направил на новое рассмотрение дело в отношении националиста и лидера общественного движения «Реструкт» Максима Марцинкевича, ранее осужденного на 10 лет колонии за экстремизм.
Как сообщает ТАСС, дело Максима Марцинкевича, более известного как националист Тесак, направлено в суд первой инстанции. Дожидаться нового процесса Марцинкевич будет по-прежнему за решеткой.
Судья Мосгорсуда: «Меру пресечения Марцинкевичу в виде содержания под стражей оставить без изменения».
Год назад Бабушкинский суд Москвы признал Максима Марцинкевича виновным в экстремизме, разбое, уничтожении чужого имущества и хулиганстве. Лидер националистов был приговорен к 9 годам колонии строгого режима, однако путем частичного сложения наказаний со сроком по предыдущему приговору Марцинкевич получил 10 лет лишения свободы. Срок наказания начал исчисляться с 27 января 2014 года.
Напомним, лидер националистов был задержан в январе 2014 года на Кубе по запросу Интерпола и депортирован в Россию. Ранее Кунцевский суд Москвы приговорил его к пяти годам колонии за разжигание национальной и религиозной розни, но позднее Мосгорсуд уменьшил Тесаку срок заключения почти в два раза.
Судья Мосгорсуда: «Меру пресечения Марцинкевичу в виде содержания под стражей оставить без изменения».
Год назад Бабушкинский суд Москвы признал Максима Марцинкевича виновным в экстремизме, разбое, уничтожении чужого имущества и хулиганстве. Лидер националистов был приговорен к 9 годам колонии строгого режима, однако путем частичного сложения наказаний со сроком по предыдущему приговору Марцинкевич получил 10 лет лишения свободы. Срок наказания начал исчисляться с 27 января 2014 года.
Напомним, лидер националистов был задержан в январе 2014 года на Кубе по запросу Интерпола и депортирован в Россию. Ранее Кунцевский суд Москвы приговорил его к пяти годам колонии за разжигание национальной и религиозной розни, но позднее Мосгорсуд уменьшил Тесаку срок заключения почти в два раза.
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