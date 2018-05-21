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    Паника и рыдающие дети: что творилось на борту экстренно севшего в Волгограде самолета. авиационные катастрофы и происшествия, Волгоград, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПаника и рыдающие дети: что творилось на борту экстренно севшего в Волгограде самолета

    Паника и рыдающие дети: что творилось на борту экстренно севшего в Волгограде самолета

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    Паника и рыдающие дети: что творилось на борту экстренно севшего в Волгограде самолета

    Паника и рыдающие дети: что творилось на борту экстренно севшего в Волгограде самолета

    Паника и рыдающие дети: что творилось на борту экстренно севшего в Волгограде самолета

      Прерванный полет завершился удачно для пассажиров, следовавших из Турции в Челябинск. Самолет, на котором они летели, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Причина — разгерметизация салона. Люди сообщили о появлении дыма, когда Airbus 321 начал стремительно снижаться.

      Даже сейчас, когда все позади, и самолет удачно приземлился в Челябинске, Алексей Саньков не может передать словами, что именно почувствовал в тот момент, когда первый пилот сообщил об экстренной посадке. В ту же секунду воздушное судно резко пошло на снижение, хотя до пункта назначения оставалось целых 4 часа.

      Алексей вспоминает: в салоне сразу началась паника, а из верхней панели выпали кислородные маски. Взрослые бросились успокаивать рыдающих от страха детей и одновременно пытались совладать со своими эмоциями. Кто-то включил камеру мобильного и попытался приободрить сидевших рядом знакомых.

      смотретьЛетевший на Урал турецкий пассажирский борт экстренно сел в Волгограде
      Летевший на Урал турецкий пассажирский борт экстренно сел в Волгограде
      Но по-настоящему страшно стало, когда один из туристов почувствовал в салоне дым. Выдохнуть пассажиры рейса Анталия — Челябинск смогли только после приземления в аэропорту Волгограда.

      Но на этом злоключения пассажиров того самого рейса не закончились. 12 часов им пришлось провести в зале ожидания воздушной гавани, пока специалисты готовили к вылету в Челябинск другой самолет. Кто-то уснул прямо на багаже. Но многие так и не сомкнули глаз. Кому-то потребовалась помощь медработников. А в социальных сетях туристы жаловались на отсутствие еды и воды. Но вскоре сотрудникам аэропорта удалось решить эту проблему.

      Пассажиры до сих пор спорят о причинах экстренной посадки. По одним данным, в салоне произошла разгерметизация. Так ли это — должны определить транспортные прокуроры. Они уже начали проверку и в ближайшее время обследуют самолет и пообщаются с экипажем Airbus турецкой авиакомпании.

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